Fatehpur News: कुएं की मुंडेर पर बैठे बुजुर्ग कुएं में गिरे, मौत
Fatehpur News: भवानीपुर गांव में एक बुजुर्ग की कुएं में गिरने से मौत हो गई। वह एक क्षतिग्रस्त खंभे के सहारे बैठे थे, जो अचानक टूट गया। 70 वर्षीय बड़कू पासवान का शव चार घंटे बाद कुएं में मिला। परिवार ने पुलिस को सूचित नहीं किया और आपसी सहमति से शव का अंतिम संस्कार किया।
Fatehpur News: खागा। कोतवाली क्षेत्र के भवानीपुर गांव में रविवार सुबह कुएं की मुंडेर पर बैठे बुजुर्ग की कुएं में गिरने से मौत हो गई। बुजुर्ग मुंडेर पर मौजूद एक क्षतिग्रस्त खंभे का सहारा लेकर बैठे थे। खंभा टूटने से वह असंतुलित होकर 50 फिट गहरे कुएं में गिर गए। भवानीपुर गांव निवासी 70 वर्षीय बड़कू पासवान सुबह करीब आठ बजे आबादी के बाहर स्थित एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बने कुएं के पास बैठे थे। बताया जा रहा है कि कुएं की मुंडेर का खंभा काफी समय से क्षतिग्रस्त था। बुजुर्ग उसी जर्जर खंभे पर हाथ रखकर बैठे हुए थे।मृतक
के बेटे चंद्रशेखर ने रोते-बिलखते हुए बताया कि जिस खंभे के सहारे उनके पिता बैठे थे, वह अचानक जड़ से उखड़ गया। खंभा टूटने के कारण बुजुर्ग संभल नहीं पाए और सीधे 50 फीट गहरे पानी से भरे कुएं में जा समाए। जब बुजुर्ग काफी देर तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। करीब चार घंटे बीत जाने के बाद जब उनकी बहू खोजते हुए कुएं के पास पहुंची तो वहां बुजुर्ग का गमछा रखा हुआ दिखाई दिया। शंका होने पर वह कुएं के मुंडेर के पास गई और जैसे ही नीचे झांककर देखा, तो उसके होश उड़ गए। पानी में बुजुर्ग का शव उतरा रहा था। बहू की चीख-पुकार सुनकर मौके पर परिजन और आसपास के ग्रामीण दौड़ पड़े। गमगीन माहौल के बीच ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए रस्सी के सहारे बुजुर्ग के शव को कुएं से बाहर निकाला। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने पुलिस को इस मामले की सूचना नहीं दी और आपसी सहमति से शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
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