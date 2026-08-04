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Fatehpur News: पीली ईंट,धीमी प्रगति पर डीएम ने जताई नाराजगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: खजुहा ब्लाक के सिजौली गांव में पासी बाबा पर्यटन स्थल का निर्माण कार्य धीमा पाया गया। डीएम निधि गुप्ता ने निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। शौचालयों के निर्माण के लिए पीली ईंटों का उपयोग हो रहा है, जबकि शेष भवन में गुणवत्ता वाली ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है।

पीली ईंट,धीमी प्रगति पर डीएम ने जताई नाराजगी
पीली ईंट,धीमी प्रगति पर डीएम ने जताई नाराजगी

Fatehpur News: जाफरगंज, संवाददाता खजुहा ब्लाक के सिजौली गांव स्थित निर्माणाधीन पासी बाबा पर्यटन स्थल का मंगलवार को डीएम निधि गुप्ता वत्स ने जायजा लिया। यहां प्रयोग की जा रही पीली ईंट और काम की प्रगति को धीमा देखकर डीएम ने नाराजगी जताई। जिस पर सम्बंधितों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया गया।

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निर्माण की लागत

68 लाख की लागत से कराए जा रहे पासी बाबा पर्यटन स्थल का डीएम ने सीडीओ पवन कुमार मीणा के साथ जायजा लिया। जहां पीली ईंट देखकर उन्होने नाराजगी जाहिर की जिस पर काम करवाने वाले ठेकेदार ने बताया कि पीली ईंटों का प्रयोग शौंचालय के सोख्ता पैड में किया जाना है शेष भवन में प्रथम श्रेणी की ईंटो का प्रयोग किया जा रहा है। जिस पर उन्होने भवन का निरीक्षण कर संतोष जाहिर किया। वहीं काम की प्रगति धीमी देखकर उन्होने सम्बंधितों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए जिस पर बताया गया कि अब तक महज 50 प्रतिशत धनराशि प्राप्त होने के कारण काम की गति धीमी है, डीएम ने सम्बंधित अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा के अनुसार काम को पूरा कराने के निर्देश दिए। इस दौरान बीडीओ खजुहा आशीष सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी विनोद वर्मा तथा ग्राम प्रधान बीरेंद्र यादव आदि मौजूद रहे।

फायदेमंद सुविधाएं

पासी बाबा पर्यटन स्थल पर पर्यटकों को होने वाली समस्याओं के चलते विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। बताते हैं कि यहां पर महिला व पुरुषों के लिए तीन-तीन तथा एक दिव्यांग शौचालय के साथ ही पर्यटकों के ठहरने के लिए एक हाल सहित कार्यालय तथा अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण कराया जा रहा है। जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े।

सामान्य प्रश्न

पासी बाबा पर्यटन स्थल की लागत कितनी है?
पासी बाबा पर्यटन स्थल की लागत 68 लाख रुपये है।
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