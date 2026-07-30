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Fatehpur News: मंदिरों समेत कांवड़ मार्गो का डीएम और एसपी ने लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर में सावन माह के दौरान कांवड़ियों और शिवभक्तों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम निधि गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने तांबेश्वर सिद्धपीठ मंदिर और ओमघाट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सफाई, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जरूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

मंदिरों समेत कांवड़ मार्गो का डीएम और एसपी ने लिया जायजा
मंदिरों समेत कांवड़ मार्गो का डीएम और एसपी ने लिया जायजा

Fatehpur News: फतेहपुर, संवाददाता। सावन माह को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। सावन के सोमवार पर कांवड़ियों और शिवभक्तों की भारी भीड़ को देखते गुरुवार को डीएम निधि गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने शहर के तांबेश्वर सिद्धपीठ मंदिर व भिटौरा क्षेत्र स्थित ओमघाट का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने तांबेश्वर सिद्धपीठ मंदिर में साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता तथा ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए।

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इसके बाद दोनों अधिकारी भिटौरा के ओमघाट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने घाट की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों की मौजूदगी की समीक्षा की। उन्होंने भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, शहर कोतवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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