Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Fatehpur News: शिवालयों में जुटे श्रद्धालु, दूध-दही और जल से किया अभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

Fatehpur News: फतेहपुर में सावन महीने की शुरुआत के साथ भक्तों का उत्साह देखने को मिला। पहले दिन मंदिरों में भीड़ कम थी, लेकिन सावन के सोमवार पर भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। भक्तों ने देवता भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया।

शिवालयों में जुटे श्रद्धालु, दूध-दही और जल से किया अभिषेक
शिवालयों में जुटे श्रद्धालु, दूध-दही और जल से किया अभिषेक

Fatehpur News: फतेहपुर, संवाददाता। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए भक्तों के उत्साह का ज्वार सावन का आगाज होते ही फूटने लगा है। हालांकि पहले दिन मंदिरों में भीड़ के रूप में भक्त नहीं पहुंचे। भक्तों को सावन के सोमवार का इंतजार है। जिसमें भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए शिवालयों में सैलाब उमड़ेगा। शिव आराधना के लिए सोमवार बेहद महत्वपूर्ण हैं। धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित है कि साधक यदि एक लोटा जल व पांच बेलपत्र भी भगवान भोले शंकर पर चढ़ाता है तो वह उसे उत्तमफल प्रदान करते हैं। इस माह में चारों पहर भूत भावन भगवान शंकर की कृपा बरसती है। गुरुवार को सावन के पहले दिन मंत्रोच्चारण के बीच भक्तों ने भोले की आराधना की। शहर के ताम्बेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। पूरे मनोयोग के साथ पूजा की थाली लेकर मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने दूध, दही, शहद, जल आदि से भगवान भोले का रुद्राभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद बेलपत्र आदि चढ़ाकर मंत्रोचारण के बीच पूजा अर्चना की。

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: शिवालयों में जलाभिषेक को लेकर उमड़ी भीड़

थवईश्वर में भी आने लगी रौनक

बहुआ। पहले दिन मंदिर में सावन जैसा माहौल नहीं रहा। थवई गांव में स्थित थवईस्वर मंदिर में तमाम भक्त पहुंच कर शंकर भोले का जलाभिषेक कर पूजा- अर्चना की। यहां पर भी सावन के सोमवार में भीड़ जुटने की उम्मीद है। पुजारी ने बताया कि मंदिर में भक्तों के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है।

ये भी पढ़ें:Faridabad News: सावन का शुभारंभ, शिवालयों में दिखी चहल पहल

गूढेश्वर मंदिर में सोमवार को जुटती भीड़

क्षेत्र के चांदपुर स्थित गूढेश्वर मंदिर धाम में पहले दिन कोई खास भीड़ नहीं रही। अन्य दिनों की अपेक्षा भक्तों की संख्या अधिक रही। भक्त मंदिर पहुंच कर पूजा -अर्चना की। मंदिर प्रशासन की मानें तो सावन के सोमवार को अच्छी खासी भीड़ जुटती है। जिसके लिए महिला व पुरुष भक्तों की प्रथक लाइन की व्यवस्था रहेगी।

आंकड़ों पर एक नजर...

39 शिव मंदिरों में होगा जलाभिषेक

09 प्रमुख शिव मंदिरों में भारी भीड़ का अनुमान

10 नदी घाटों से जल लेकर शिव मंदिर पहुंचेंगे कांवड़िए

28 मार्गों से (259 किमी) कांवड़िए निकलकर जाएंगे

सामान्य प्रश्न

सावन के पहले दिन भक्तों की संख्या कैसी रही?
पहले दिन मंदिरों में भीड़ के रूप में भक्त नहीं पहुंचे।
ये भी पढ़ें:Lohardaga News: सावन मास शुरू, शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Fatehpur News Fatehpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।