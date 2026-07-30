Fatehpur News: शिवालयों में जुटे श्रद्धालु, दूध-दही और जल से किया अभिषेक

Fatehpur News: फतेहपुर, संवाददाता। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए भक्तों के उत्साह का ज्वार सावन का आगाज होते ही फूटने लगा है। हालांकि पहले दिन मंदिरों में भीड़ के रूप में भक्त नहीं पहुंचे। भक्तों को सावन के सोमवार का इंतजार है। जिसमें भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए शिवालयों में सैलाब उमड़ेगा। शिव आराधना के लिए सोमवार बेहद महत्वपूर्ण हैं। धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित है कि साधक यदि एक लोटा जल व पांच बेलपत्र भी भगवान भोले शंकर पर चढ़ाता है तो वह उसे उत्तमफल प्रदान करते हैं। इस माह में चारों पहर भूत भावन भगवान शंकर की कृपा बरसती है। गुरुवार को सावन के पहले दिन मंत्रोच्चारण के बीच भक्तों ने भोले की आराधना की। शहर के ताम्बेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। पूरे मनोयोग के साथ पूजा की थाली लेकर मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने दूध, दही, शहद, जल आदि से भगवान भोले का रुद्राभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद बेलपत्र आदि चढ़ाकर मंत्रोचारण के बीच पूजा अर्चना की。