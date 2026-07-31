Fatehpur News: अधूरा कार्यों से टूटी उम्मीदें, हौसला भी दे रहा जबाव

Fatehpur News: पड़ताल...अधूरा कार्यों से टूटी उम्मीदें, भी दे रहा जबावअधूरा कार्यों से टूटी उम्मीदें, भी दे रहा जबावअधूरा कार्यों से टूटी उम्मीदें, भी दे रहा जबावअधू

Fatehpur News: फतेहपुर। अति पिछड़े जनपदों की सूची में सुमार जनपद में शासन स्तर पर विकास की रफ्तार ने जोर पकड़ा लेकिन कई परियोजनाओं में करोड़ो खपाने के बावजूद सुविधाएं मुहैया कराने के मुहाने में आकर अटक गई। आधे अधूरे पड़े कार्यो से जहां आमजनों की उम्मीदें पस्त होने लगी है, वहीं अधूरे स्टेडिम को लेकर युवा वर्ग का हौसला जबाव देने लगा है। घटिया निर्माण, लापरवाही और लेटलतीफी में सीएम के कड़े फरमान के बावजूद कार्य की गति धीमी पड़ गई। पेश हैं एक रिपोर्ट... इंतजार की इंतहा हो गई

बस अड्डे का इंतजार दशकों से जर्जर बस अड्डा के दिन बहुराने के लिए 2.82 करोड़ की लागत से कार्य कराया गया। करीब पांच माह पूर्व निर्माण कार्य पूरा भी हो गया और अब संचालन का इंतजार बना हुआ है। बता दे कि पूर्व में कार्यदाई संस्था के घटिया निर्माण की वजह से शौचालय की दीवार गिरने के बाद भी अफसर अंजान रहे। गांधी चौराहा और ललौली चौराहा से मुख्य सड़क पर यात्री बसों का इंतजार करते है। बस अड्डा निर्माण एक सपना था,अब साकार होने के बाद भी यात्रियों को इंतजार करना पड़ रहा है।

सड़क के लिए हरी झंडी फर्राटा भरने का है इंतजारबिंदकी-कुंवरपुर से फतेहपुर को जोड़ने वाले करीब दस किमी पंडित गयादीन मार्ग चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को हरी झंडी मिलने के बाद जहानाबाद, बिंदकी, कुंवरपुर समेत कई गांवो के ग्रामीणों में खुशी छाई थी। इस निर्माण से मुख्यालय पहुंचने के लिए करीब पांच किमी लंबे वैकल्पिक मार्ग से राहत मिलेगी। जिसका कार्य 18.88 करोड़ से होना है और विभाग कार्य में जुट भी गया है लेकिन कार्य की धीमी गति से निर्माण पूरा होने में लंबा समय लगने की आशंका को लेकर लोग सवाल उठा रहे है।

खेल में देरी का असर प्रतिभाओं का हौसला तोड़ रही लेटलतीफीखेलो इंडिया जैसे आयोजनों में फुटबाल, बॉलीबाल, बैडमिंटन समेत प्रतियोगिताओं में दोआबा के युवा अपना दमखम दिखा चुके है। शहर से गांव की प्रतिभाओ को निखारने के लिए ब्लॉक बहुआ की शाखा में 8.37 करोड़, तहसील बिंदकी के बुढ़वा गांव में 4.94 करोड़ तथा महरहा में 8.81 करोड़ यानी कुल 22.12 करोड़ से तीन स्टेडियम तैयार कराया जाना था। कार्यदाई संस्थाओं की धीमी गति से कार्य कराने पर आज भी निर्माण कार्य जारी है। एक भी स्टेडियम तैयार न होने से आज भी युवा खेत खलिहानों, प्लाटों को मैदान बना कर पसीना बहा रहे हैं।

विकास की बाधाएं पुल की दरारों ने तोड़ा विकास का सपनाकिशनपुर में यमुना पुल के अप्रोच मार्ग पर बने तुर्की नाला पुल की दरारें बुंदेलखंड-लखनऊ कारिडोर के सपने को ही निगल गई। नाले पर बना पुल की नींव भरा भरा कर ढहने पर जिम्मेदारों ने दामन पर लगे दाग को बचाने के लिए मार्ग पर दीवार खड़ी कर दी। बड़़े वाहनों का आवामगन ठप होने से कारोबारियों की कारोबार के साथ इलाके के विकास को भी झटका लगा है। हालांकि खस्ताहाल नौबस्ता मार्ग और नौबस्ता पुल पर रायबरेली को ओर आप्रोच मार्ग का निर्माण नहीं होने भी इलाके के विकास में बड़ी बाधा है।

प्रशासन की कार्रवाई कोट...विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने और बड़ी परियोजनाओं को तेजी से साथ पूरा कराने के लिए कार्यदायी संस्थाओं को कड़े निर्देश दिए गए है। अधिकतर बड़े कार्य अंतिम पायदान पर है। पूरा होने पर आमजन को जल्द लाभ मिलेगा।

विनय पांडेय, एडीएम एफआर