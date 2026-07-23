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Fatehpur News: बहुप्रतिक्षित पांडू नदी पर पुल निर्माण की जागी आस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर में पांडू नदी पर पुल बनवाने की मांग लंबे समय से चल रही है। क्षेत्रीय विधायक ने सात दीर्घ और दस लघु सेतुओं के निर्माण का प्रस्ताव दिया है, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में आसानी होगी। विभाग इसकी आगणन बनाने में जुटा है।

Fatehpur News: बहुप्रतिक्षित पांडू नदी पर पुल निर्माण की जागी आस

Fatehpur News: फतेहपुर। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र स्थित पांडू नदी पर पुल बनवाए जाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। जिसके अब बनने की आस भी जागने लगी है दरअसल क्षेत्रीय विधायक द्वारा पांडू नदी पुल के साथ ही कुल सात दीर्घ सेतुओं तथा दस लघु सेतुओं का निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। जिसके बाद सम्बंधित विभाग इसके आगणन बनाने में लगे हैं। इन पुलों के निर्माण के बाद क्षेत्रीय लोगों को आवागमन में आसानी हो सकेगी। गंगा में आने वाली बाढ़ के दौरान रामघाट, बेरीनारी आदि गांव के ग्रामीणों को जिले में आने के लिए कानपुर जिले की सीमा से होकर आवागमन करना पड़ता है। जबकि नदी में पानी कम होने पर विद्यालय जाने वाले बच्चों के साथ ही ग्रामीणों को भी नदी पार कर आवागमन करने को मजबूर होना पड़ता है। जिसके चलते स्थानीय लोग लंबे समय से इस नदी पर पुल बनवाए जाने की मांग करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब तक पुल नहीं बन सका, हालांकि अब पुल बनने की आस जागने लगी है। क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र सिंह पटेल ने कई दीर्घ व लधु सेतुओं के प्रस्ताव बनाकर दिया है जिस पर सम्बंधित विभागोंे द्वारा कार्ययोजना बनाई जा रही है。

दीर्घ सेतु

5.50 किमी के शामिल हैं दीर्घ सेतु

बताते हैं कि दिए गए प्रस्ताव में मऊदेव बारा से गलौली घाट पर यमुना नदी पर पुल व पहुंच मार्ग का 160 करोड़, जाफरगंज-बिंदौर मार्ग से इच्छावर यमुना नदी पर पुल, पहंुच व सुरक्षात्मक काम 210 करोड, गलाता से बेरीनारी संपर्क मार्ग पर स्थित पांडू नदी पर पुल 18 करोड़, शिवराजपुर से बांदासागर मार्ग गंगा नदी पर पुल 360 करोड़, गजईपुर मार्ग स्थित नाले पर पुल 27 करोड़, खूंटा से चरई, अरगल से जूड़ाखेड़ा के मध्य रिंद नदी पर पुल क्रमश: 22 व 25 करोड़ का प्रस्ताव दिया है।

लघु सेतु

इन लघु सेतुओं का भी होगा निर्माण

विधायक द्वारा चांदपुर-अछुईया नाले पर लघु सेतु सहित देवमई-औंग मार्ग, भगलापुर से मरवाही डेरा, मकरंदपुर गौरी से रिटवां, गुढेश्वर धाम से गौरी गांव में सठिगवां चांदपुर लहुरीमऊ तक, समशिया नाले पर, भैरमपुर सम्पर्क मार्ग, मुसाफा से निचली गंगा नहर, सकूरा मुसाफा कुड़नी मार्ग पर निचली गंगा नहर तथा औरा निप्सी से महिपा का डेरा के किमी तीन से 15 मीटर के लघु सेतु का निर्माण कराए जाने को प्रस्ताव दिया गया है। एक्सईएन सीडी-2 दुर्गेश सिंह ने बताया कि प्रस्ताव के वरीयता क्रम के आधार पर आगणन बनाए जा रहे हैं।

FAQs

पांडू नदी पर पुल बनाने की मांग कब से चल रही है?
पांडू नदी पर पुल बनवाए जाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है।
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