Fatehpur News: बहुप्रतिक्षित पांडू नदी पर पुल निर्माण की जागी आस

Fatehpur News: फतेहपुर। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र स्थित पांडू नदी पर पुल बनवाए जाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। जिसके अब बनने की आस भी जागने लगी है दरअसल क्षेत्रीय विधायक द्वारा पांडू नदी पुल के साथ ही कुल सात दीर्घ सेतुओं तथा दस लघु सेतुओं का निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। जिसके बाद सम्बंधित विभाग इसके आगणन बनाने में लगे हैं। इन पुलों के निर्माण के बाद क्षेत्रीय लोगों को आवागमन में आसानी हो सकेगी। गंगा में आने वाली बाढ़ के दौरान रामघाट, बेरीनारी आदि गांव के ग्रामीणों को जिले में आने के लिए कानपुर जिले की सीमा से होकर आवागमन करना पड़ता है। जबकि नदी में पानी कम होने पर विद्यालय जाने वाले बच्चों के साथ ही ग्रामीणों को भी नदी पार कर आवागमन करने को मजबूर होना पड़ता है। जिसके चलते स्थानीय लोग लंबे समय से इस नदी पर पुल बनवाए जाने की मांग करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब तक पुल नहीं बन सका, हालांकि अब पुल बनने की आस जागने लगी है। क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र सिंह पटेल ने कई दीर्घ व लधु सेतुओं के प्रस्ताव बनाकर दिया है जिस पर सम्बंधित विभागोंे द्वारा कार्ययोजना बनाई जा रही है。