Fatehpur News: कभी बारिश का इंतजार, अब बंद होने के आसार में परती पड़े खेत

Fatehpur News: बहुआ। आषाढ़ माह में समय पर पर्याप्त बारिश न होने का असर क्षेत्र की खेती पर साफ दिखाई दे रहा है। बारिश के अभाव में बहुआ क्षेत्र के हजारों बीघा खेतों में धान की बुआई नहीं हो सकी, जिससे बड़ी संख्या में कृषि भूमि परती पड़ी है। मजबूरन किसान अब खेतों की जुताई कर रवि की फसलों पर आस लगाए बैठे हैं। किसानों का कहना है कि देर से बारिश होने से अब धान रोपाई करने से कोई फायदा नहीं है। सिंधाव गांव निवासी पुष्पेंद्र ने बताया कि इस वर्ष केवल नहर के किनारे वाले खेतों में ही धान की फसल दिखाई दे रही है।

नहर से दूर स्थित करीब 300 बीघा भूमि पर समय पर बारिश न होने के कारण धान की रोपाई नहीं हो सकी। अब इन खेतों की जुताई कर सरसों या गेहूं की बुआई की जाएगी। वहीं उमरपुर गांव निवासी रामफल सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष उन्होंने 13 बीघे में धान की खेती की थी, लेकिन इस बार समय पर बारिश न होने से गांव के आधे से अधिक खेत खाली पड़े हैं। उन्होंने किसानों में प्रचलित कहावत तेरह कार्तिक, तीन आषाढ़, का जिक्र करते हुए कहा कि यदि आषाढ़ में तीन दिन और कार्तिक में तेरह दिन की देरी हो जाए तो फसल की पैदावार पर गंभीर असर पड़ता है। यही कारण है कि इस बार समय पर वर्षा न होने से क्षेत्र के हजारों बीघा खेत बिना बुआई के ही रह गए। दतौली निवासी जगदेव सिंह ने बताया कि खाबर गांव में स्थित उनकी कृषि भूमि भी बारिश के अभाव में खाली पड़ी है। धान की खेती की संभावना समाप्त होने के बाद अब वह सरसों की बुआई की तैयारी कर रहे हैं। इस बार किसानों की आय और कृषि अर्थ व्यवस्था पर असर पड़ेगा।