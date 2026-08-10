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Fatehpur News: एमआरआई व सीटी स्कैन नहीं, रेफरल सेंटर बना मेडिकल कॉलेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: मलवां में शहीद जोधा सिंह मेडिकल कालेज में करोड़ों खर्च के बाद भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं। एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधाओं की कमी के कारण मरीज जिले के अस्पतालों की ओर जाने को मजबूर हैं, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ रही है।

Fatehpur News: एमआरआई व सीटी स्कैन नहीं, रेफरल सेंटर बना मेडिकल कॉलेज

Fatehpur News: मलवां। अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह मेडिकल कालेज में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं दम तोड़ रही हैं। मेडिकल कालेज में एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी जरूरी जांच सुविधाएं न होने से गंभीर मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर दिन ओपीडी और इमरजेंसी में आने वाले दर्जनों गंभीर मरीजों और सड़क हादसों में घायलों को अंदरूनी चोटों की जांच के लिए जिला अस्पताल भागना पड़ता है। जिला अस्पताल में पहले से ही भारी दबाव होने के कारण मरीजों को लंबी वेटिंग मिलती है। ऐसे में समय पर जांच न होने से मरीजों की जान पर बन आती है। गरीब मरीज महंगे दामों पर निजी सेंटरों में जांच कराने को मजबूर हैं या फिर उन्हें कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। बता दें कि इस गंभीर समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा पूर्व में मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को पत्र भेजकर व्यवस्थाओं की उच्चस्तरीय जांच कराने और तत्काल मशीनें लगाने की मांग की गई थी.

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मेडिकल कालेज में जांच न होने का सीधा असर जिला अस्पताल पर पड़ रहा है। वहां सीटी स्कैन के लिए रोजाना लंबी कतारें लग रही हैं। जो मरीज इंतजार नहीं कर सकते वह प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटरों में 3 से 5 हजार रुपए खर्च कर जांच करा रहे हैं। इससे गरीब मरीजों की जेब पर भारी डाका पड़ रहा है.

कोट-

एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा शुरू कराने के लिए शासन को कई बार पत्र भेजकर अवगत कराया गया है

मशीनों की स्थापना शासन स्तर से होनी है। सुविधा उपलब्ध होने के बाद गंभीर मरीजों को बाहर रेफर करने की समस्या दूर हो जाएगी.

डा. प्रदीप सिंह, उपप्राचार्य, मेडिकल कालेज

FAQs

मेडिकल कॉलेज में किन जांच सुविधाओं की कमी है?
मेडिकल कॉलेज में एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी जरूरी जांच सुविधाएं नहीं हैं।
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