Fatehpur News: सदर अस्पताल से मेडिकल कालेज तक भटकी गर्भवती, नर्सिंग होम में नार्मल डिलीवरी

Fatehpur News: फतेहपुर। संवेदहीन स्वास्थ्य विभाग के कारण गर्भवतियों की जान खतरे में है। फर्ज अदायगी और कागजी कोरम में उलझी व्यवस्था के कारण मरीजों के अस्पताल से दौड़ाया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में बेहतर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के दावों पर मंगलवार रात एक घटना ने सवाल खड़े कर दिए। मंगलवार रात प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक महिला जिला अस्पताल पहुंची, जहां उसे इलाज नहीं मिला। कुछ देर बाद क्रिटिकल बता कर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कालेज में डाक्टर नहीं होने की बात कह कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। थकहार तीमारदार मरीज को लेकर शहर के निजी नर्सिंग होम में पहुंचे, जहां कुछ ही मिनटों बाद उसकी सामान्य डिलीवरी हुई। खागा क्षेत्र के कुलहड़िया गांव निवासी सिब्ते हसन की बेटी एवं माहेर रजा की पत्नी नेहा अपने मायके में थी। मंगलवार रात प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। आरोप है कि वहां मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों ने स्टाफ और डाक्टर उपलब्ध न होने की बात कहकर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। परिजन महिला को मेडिकल कालेज ले गए लेकिन वहां भी डाक्टर उपलब्ध न होने की बात कहकर दूसरे अस्पताल जाने की सलाह दे दी गई। महिला के पति माहेर रजा ने बताया कि स्टाफ से काफी आग्रह किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी दौरान मेडिकल कालेज के एक कर्मचारी ने एंबुलेंस चालक को बुलाया और वह पत्नी को पत्थरकटा चौराहा स्थित एक नर्सिंग होम ले गए। वहां पहुंचने के कुछ ही मिनटों में सामान्य प्रसव हो गया। जहां जच्चा-बच्चा स्वस्थ बताए जा रहे हैं।