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Fatehpur News: सदर अस्पताल से मेडिकल कालेज तक भटकी गर्भवती, नर्सिंग होम में नार्मल डिलीवरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर में गर्भवतियों की जान की चिंता बढ़ गई है। जिला अस्पताल में प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक महिला को इलाज नहीं मिला। उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया लेकिन वहां डॉक्टर नहीं थे। अंततः निजी नर्सिंग होम में सुरक्षित प्रसव हुआ। स्वास्थ्य व्यवस्था की आपातकालीन स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं।

सदर अस्पताल से मेडिकल कालेज तक भटकी गर्भवती, नर्सिंग होम में नार्मल डिलीवरी
सदर अस्पताल से मेडिकल कालेज तक भटकी गर्भवती, नर्सिंग होम में नार्मल डिलीवरी

Fatehpur News: फतेहपुर। संवेदहीन स्वास्थ्य विभाग के कारण गर्भवतियों की जान खतरे में है। फर्ज अदायगी और कागजी कोरम में उलझी व्यवस्था के कारण मरीजों के अस्पताल से दौड़ाया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में बेहतर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के दावों पर मंगलवार रात एक घटना ने सवाल खड़े कर दिए। मंगलवार रात प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक महिला जिला अस्पताल पहुंची, जहां उसे इलाज नहीं मिला। कुछ देर बाद क्रिटिकल बता कर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कालेज में डाक्टर नहीं होने की बात कह कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। थकहार तीमारदार मरीज को लेकर शहर के निजी नर्सिंग होम में पहुंचे, जहां कुछ ही मिनटों बाद उसकी सामान्य डिलीवरी हुई। खागा क्षेत्र के कुलहड़िया गांव निवासी सिब्ते हसन की बेटी एवं माहेर रजा की पत्नी नेहा अपने मायके में थी। मंगलवार रात प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। आरोप है कि वहां मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों ने स्टाफ और डाक्टर उपलब्ध न होने की बात कहकर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। परिजन महिला को मेडिकल कालेज ले गए लेकिन वहां भी डाक्टर उपलब्ध न होने की बात कहकर दूसरे अस्पताल जाने की सलाह दे दी गई। महिला के पति माहेर रजा ने बताया कि स्टाफ से काफी आग्रह किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी दौरान मेडिकल कालेज के एक कर्मचारी ने एंबुलेंस चालक को बुलाया और वह पत्नी को पत्थरकटा चौराहा स्थित एक नर्सिंग होम ले गए। वहां पहुंचने के कुछ ही मिनटों में सामान्य प्रसव हो गया। जहां जच्चा-बच्चा स्वस्थ बताए जा रहे हैं।

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निजी अस्पताल का नाम बता कर भेजते हैं मरीज

आरोप है कि मेडिकल कालेज में रात को डाक्टर उपलब्ध नहीं रहते है। यहां ड्यूटी पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ मरीज के पहुंचने पर शहर के निजी अस्पतालों का नाम बताते हुए मरीज को वहां ले जाने की सलाह देते है। बकायदा इसके लिए तीमारदारों को फोर्स किया जाता है।

सवालों के घेरे में स्वास्थ्य व्यवस्था...

-अगर दोनों सरकारी अस्पतालों में डाक्टर उपलब्ध नहीं थे तो प्रसूताओं की आपातकालीन व्यवस्था कौन संभाल रहा था?

-रेफर करने के बजाय तत्काल इलाज क्यों नहीं मिला?

-निजी अस्पताल में कुछ ही मिनटों में सामान्य प्रसव संभव था तो सरकारी संस्थानों में क्यों नहीं?

-क्या सरकारी अस्पतालों की मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित निगरानी हो रही है?

-पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या नहीं?

कोट-

मामले की जानकारी नहीं थी। अगर ऐसा हुआ है तो नाइट ड्यूटी के स्टाफ से पूछताछ की जाएगी। जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।

डा राजेश मौर्य, प्राचार्य, मेडिकल कालेजन

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे?
आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में रात को डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं।
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