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Fatehpur News: 25 सौ मरीजों की भीड़ एक कैश काउंटर, इंतजार में इलाज से वंचित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: मलवां के मेडिकल कालेज में रोजाना 25 सौ मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन केवल एक कैश काउंटर होने से मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लंबी कतारें और इंतज़ार की समस्या विशेष रूप से बुजुर्गों और गंभीर मरीजों के लिए बढ़ रही है। अस्पताल प्रबंधन अतिरिक्त काउंटर खोलने की योजना बना रहा है।

25 सौ मरीजों की भीड़ एक कैश काउंटर, इंतजार में इलाज से वंचित
25 सौ मरीजों की भीड़ एक कैश काउंटर, इंतजार में इलाज से वंचित

Fatehpur News: मलवां। मेडिकल कालेज में रोजाना करीब 25 सौ मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं लेकिन इतनी बड़ी ओपीडी के बावजूद अस्पताल में सिर्फ एक ही कैश काउंटर संचालित होने से मरीजों और तीमारदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही पर्चा बनवाने और जांच व शुल्क जमा करने के लिए लंबी कतारें लग जाती हैं। कई बार मरीजों को अपनी बारी आने के लिए एक से डेढ़ घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और गंभीर मरीजों को उठानी पड़ रही है। भीड़ अधिक होने के कारण कैश काउंटर के बाहर अव्यवस्था का माहौल बना रहता है। मानना है कि अस्पताल में रोजाना हजारों लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं तो कैश काउंटरों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ाई जानी चाहिए। अतिरिक्त काउंटर खुलने से भीड़ कम होगी और मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। वहीं आनलाइन भुगतान और अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग कैश काउंटर की व्यवस्था करने की भी मांग भी हो रही है। अस्पताल की छोटी-छोटी कमियों के कारण लोगों को बिना वजह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर समय रहते व्यवस्था में सुधार किया जाए तो मरीजों को बड़ी राहत मिल सकती है。

ये भी पढ़ें:Fatehpur News: मेडिकल कालेज में कैश काउंटर सिर्फ एक, घंटों लग रही कतारें

काउंटरों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता

कोट -

अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कैश काउंटर पर बढ़ते दबाव को देखते हुए दो और काउंटरों की व्यवस्था कराई जा रही है। दो से तीन दिन के भीतर अतिरिक्त काउंटर शुरू कर दिए जाएंगे। जिससे मरीजों को बेहतर और तुरंत सुविधा मिल सके।

डा आरके मौर्य, प्राचार्य, मेडिकल कालेज

सामान्य प्रश्न

मेडिकल कालेज में रोजाना कितने मरीज इलाज के लिए आते हैं?
मेडिकल कालेज में रोजाना करीब 25 सौ मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं।
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