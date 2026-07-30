Fatehpur News: टूटे स्ट्रेचर में ईंट लगाकर हो रहा अंतिम संस्कार
Fatehpur News: कोतला घाट में बने शवदाह गृह की देखरेख की कमी के चलते हालत बिगड़ती जा रही है। यहां स्ट्रेचर वर्षों से टूटे हुए हैं, जिससे अंतिम संस्कार में बाधा उत्पन्न हो रही है। स्थानीय लोग इसकी खराब स्थिति को लेकर शिकायत कर रहे हैं, जबकि प्रधान ने नए स्ट्रेचर लगाने के लिए स्टीमेट भेजने की पुष्टि की है।
Fatehpur News: छिवलहा, संवाददाता। देखरेख की कमी के चलते क्षेत्र के कोतला घाट में बने शवदाह गृह दिनों दिन जर्जर होता जा रहा है। आलम यह है कि शवदाह गृह के स्ट्रेचर सालों से टूटे होने के बावजूद इस ओर ध्यान न दिए जाने के कारण यहां पर अंतिम संस्कार करने आने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अंतिम संस्कार के पहले इसमें ईंट लगाने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी हो पाती है।गंगा नदी किनारे बने कोतला घाट स्थित शमशान में आसपास के आधा दर्जन से अधिक गांव के लोग अंतिम संस्कार के लिए पहुंचते हैं। लेकिन शवदाह गृह में बने स्ट्रेचर के कारण उन्हे परेशानियां उठानी पड़ती हैं कहने को तो यहां पर अंतिम संस्कार के लिए चार स्ट्रेचर बनाए गए हैं।
लेकिन एक भी दुरुस्त न होने के कारण अंतिम संस्कार के पहले इसमें ईंट लगानी पड़ती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सालों से जर्जर हालत में पड़े स्ट्रेचर को लेकर किसी भी जिम्मेदार द्वारा ध्यान न दिए जाने के कारण मजबूरन यहां पर अंतिम संस्कार करना पड़ता है। बताया कि नौबस्ता की दूरी सात व असनी की दूरी करीब 25 किमी होने के कारण जर्जर शवदाह गृह में अंतिम संस्कार करना मजबूरी है। वहीं प्रधान रानी देवी ने बताया कि शमशान घाट के स्ट्रेचर के लिए स्टीमेट बनाकर भेजा गया है। स्टीमेट के पास होने के बाद नए स्ट्रेचर लगवाए जाएंगे।
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