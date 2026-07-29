Fatehpur News: उपेक्षा की मार से खंडहर बना शहबाजपुर का सामुदायिक मिलन केंद्र
Fatehpur News: शाहबाजपुर गांव में स्थित सामुदायिक मिलन केंद्र वर्ष 2008 में बना था लेकिन अब बदहाल स्थिति में है। ग्रामीणों का कहना है कि भवन अब मवेशियों का ठहरने का स्थान बन गया है। बिजली, पेयजल और शौचालय की कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण सामाजिक आयोजनों के लिए लोगों को निजी गेस्ट हाउस का सहारा लेना पड़ता है।
Fatehpur News: जोनिहां। खजुहा ब्लॉक के शाहबाजपुर गांव में वर्ष 2008 में निर्मित सामुदायिक मिलन केंद्र बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। कभी ग्रामीणों के सामाजिक आयोजनों के लिए बनाए गए इस भवन की अब हालत ऐसी हो गई है कि वह मलबे में तब्दील होता नजर आ रहा है। भवन के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मिलन केंद्र अब सामाजिक गतिविधियों के बजाय मवेशियों के ठहरने का स्थान बन गया है। भवन के हाल में लकड़ी, कंडे, पशुओं का चारा और भूसा भरा रहता है। चारों ओर गंदगी फैली होने से इसका उपयोग करना संभव नहीं है। भवन में बिजली और पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि शौचालय भी पूरी तरह अनुपयोगी हो चुका है। रखरखाव के अभाव में भवन लगातार खस्ताहाल होता जा रहा है। मजबूरी में लोग यहां अपना सामान रखते हैं और बकरियां भी बांध देते हैं। उन्होंने कहा कि गांव में सामुदायिक भवन होने के बावजूद किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है इसलिए शादी-विवाह और अन्य कार्यक्रमों के लिए निजी गेस्ट हाउस का सहारा लेना पड़ता है जिससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मिलन केंद्र का जीर्णोद्धार कराकर बिजली, पानी, शौचालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है जिससे भवन का उपयोग फिर से ग्रामीणों के सामाजिक कार्यों के लिए हो सके。
कोट-
मामला संज्ञान में आया है, जांच कराई जाएगी। अगर निरीक्षण में अनियमितता या लापरवाही पाई जाती है तो सुधार कराया जाएगा और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कमल सिंह, खंड विकास अधिकारी
सामान्य प्रश्न
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