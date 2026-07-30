Fatehpur News: शहबाजपुर के सामुदायिक मिलन केंद्र में बाहरी का कब्जा

Fatehpur News: जोनिहां, संवाददाता। खजुहा ब्लॉक के शाहबाजपुर गांव में वर्ष 2008 में निर्मित सामुदायिक मिलन केंद्र बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। कभी ग्रामीणों के सामाजिक आयोजनों के लिए बनाए गए इस भवन की अब हालत ऐसी हो गई है कि वह मलबे में तब्दील होता नजर आ रहा है। भवन के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं।

सामाजिक गतिविधियों की कमी

ग्रामीणों का कहना है कि मिलन केंद्र अब सामाजिक गतिविधियों के बजाय मवेशियों के ठहरने का स्थान बन गया है। भवन के हाल में लकड़ी, कंडे, पशुओं का चारा और भूसा भरा रहता है। चारों ओर गंदगी फैली होने से इसका उपयोग करना संभव नहीं है। भवन में बिजली और पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि शौचालय भी पूरी तरह अनुपयोगी हो चुका है। रखरखाव के अभाव में भवन लगातार खस्ताहाल होता जा रहा है। मजबूरी में लोग यहां अपना सामान रखते हैं और बकरियां भी बांध देते हैं। उन्होंने कहा कि गांव में सामुदायिक भवन होने के बावजूद किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है इसलिए शादी-विवाह और अन्य कार्यक्रमों के लिए निजी गेस्ट हाउस का सहारा लेना पड़ता है जिससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मिलन केंद्र का जीर्णोद्धार कराकर बिजली, पानी, शौचालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है जिससे भवन का उपयोग फिर से ग्रामीणों के सामाजिक कार्यों के लिए हो सके।