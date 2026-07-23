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Fatehpur News: दोआबा में डेढ़ घंटे रहेंगे सीएम, देंगे सौगात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: सीएम योगी आदित्यनाथ 25 जुलाई को फतेहपुर में डेढ़ घंटे रहेंगे, जहां वे विधानसभाओं के लिए परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मौसम की संभावना ने चिंता बढ़ाई है क्योंकि बारिश की उम्मीद है। प्रशासन ने बारिश से निपटने के लिए पांडाल और हेलीपैड तक सभी उपाय किए हैं।

Fatehpur News: दोआबा में डेढ़ घंटे रहेंगे सीएम, देंगे सौगात

Fatehpur News: फतेहपुर। 25 जुलाई को सीएम को दोआबा में करीब डेढ़ घंटे रहेंगे। इस दौरान करीब एक घंटे के कार्यक्रम में दो विधान सभाओं के करीब पांच सौ करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यस करने के साथ जनसभा को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम के उपरांत करीब 12 बजे दोपहर सीएम जालौन के लिए उड़़ान भरेंगे। जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से सुबह दस बजे फतेहपुर के लिए रवाना होंगे। साढ़े दस बजे उनका उड़नखटोला शहर से सटे मदारीपुर कला के मैदान में बनाए गए हेलीपैड में लैंड करेगा। करीब दस मिनट विश्राम के उपरांत सीएम 10.40 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। जहां वह विधान सभा सदर और अयाह शाह की 490 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। जिसके उपरांत वह जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम की संबोधन करीब एक घंटे तक चलेगा। करीब 15 मिनट माननीयों और अफसरों के साथ चर्चा करेंगे और दोपहर 12.05 बजे जालौन जनपद के लिए रवाना होगा.

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मौसम के मिजाज ने बढ़ाई परेशान

सीएम के कार्यक्रम को लेकर मौसम अफसरों के लिए बड़ी चुनौती है। मौसम के विभाग के मुताबिक शनिवार 60 फीसदी बारिश की संभावना है।

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प्रशासन ने संभाले हैं पूरे इंतजाम

जिसका कार्यक्रम में असर पड़ने की आशंका है। मदरियापुर कला के मैदान में प्रशासन ने कई स्थानों पर पानी व दलदल निकाल मैदान को समतल कराया है। ऐसे में बारिश होने की दशा में मिट्टी दलदली होने की आशंका है। जिसके लोगों को परेशान हो सकती है। हालांकि जिला प्रशासन का पांडाल से हेलीपैड स्थल तक बारिश से निपटने के लिए पूरे इंतजाम हैं।

सामान्य प्रश्न

सीएम योगी आदित्यनाथ कब फतेहपुर में रहेंगे?
सीएम योगी आदित्यनाथ 25 जुलाई को फतेहपुर में रहेंगे।
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