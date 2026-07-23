Fatehpur News: दोआबा में डेढ़ घंटे रहेंगे सीएम, देंगे सौगात

Fatehpur News: फतेहपुर। 25 जुलाई को सीएम को दोआबा में करीब डेढ़ घंटे रहेंगे। इस दौरान करीब एक घंटे के कार्यक्रम में दो विधान सभाओं के करीब पांच सौ करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यस करने के साथ जनसभा को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम के उपरांत करीब 12 बजे दोपहर सीएम जालौन के लिए उड़़ान भरेंगे। जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से सुबह दस बजे फतेहपुर के लिए रवाना होंगे। साढ़े दस बजे उनका उड़नखटोला शहर से सटे मदारीपुर कला के मैदान में बनाए गए हेलीपैड में लैंड करेगा। करीब दस मिनट विश्राम के उपरांत सीएम 10.40 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। जहां वह विधान सभा सदर और अयाह शाह की 490 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। जिसके उपरांत वह जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम की संबोधन करीब एक घंटे तक चलेगा। करीब 15 मिनट माननीयों और अफसरों के साथ चर्चा करेंगे और दोपहर 12.05 बजे जालौन जनपद के लिए रवाना होगा.