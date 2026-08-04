Fatehpur News: चेहल्लुम पर निकाला गया ताजिया जुलूस
Fatehpur News: हथगाम, संवाददाता। चेहल्लुम पर निकाला गया ताजिया जुलूसचेहल्लुम पर निकाला गया ताजिया जुलूसचेहल्लुम पर निकाला गया ताजिया जुलूसचेहल्लुम पर निकाला गया ताजि
Fatehpur News: हथगाम, संवाददाता। चेहल्लुम पर अकीदतमंदों ने ताजिया का जुलूस निकाल हजरत इमाम हुसैन व उनके 72 साथियों की कर्बला में हुई शहादत को याद किया। इस दौरान नोहा ख्वानी व लकड़ी के खेल के साथ-साथ मर्सिया पढ़ने वालों ने सीनाजनी की।मंगलवार को क्षेत्र के ग्राम मोहलिया में शाम चार बजे इमाम चौक से ताजिया का जुलूस हुसैनी नारों के धुन के साथ उठाया गया। जो धीरे-धीरे कदीमी रास्तों से भ्रमण करता हुआ मिलाप मैदान पर पहुंचा। जहां लोगों ने ताजिया के बोशे लेकर सवाबों दारायण से मालामाल हुए। इस दौरान जनपद सहित गैर जनपदों से आए नोहा पढ़ने वाले टीम ने दर्द भरे नौहा सुना कर लोगों को आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया।
देरशाम सात बजे मैदान से ताजिया का जुलूस उठाया गया। तकिया, नई बस्ती, कुरैशी मुहाल होते हुए इमाम चौक स्थित मैदान पर कयाम किया गया। लोगों ने फातिहा दरूद के साथ लंगर का माकूल व्यवस्था किया। हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों कौमी एकता का प्रतीक चेहल्लुम पर्व शांतिपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर शाहनवाज, खलील शाह, लल्लू भाई, रिजजा पहलवान, पप्पू श्रीवास्तव आदि तमाम लोग उपस्थित रहे।
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