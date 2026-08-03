Fatehpur News: बिल्ली ने गुल कर दी डेढ़ सौ गांव की बिजली

Fatehpur News: बिल्ली ने गुल कर दी डेढ़ सौ गांव की बिजली
Fatehpur News: विजयीपुर में किशनपुर उपकेंद्र में एक बिल्ली घुस गई, जिससे 150 गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बिल्ली के कारण धमाका हुआ और आग लग गई। कर्मियों ने काम शुरू किया और आपूर्ति बहाल की। 18 घंटे तक बिजली बंद रहने से 80,000 लोगों को परेशानी हुई।
Fatehpur News: विजयीपुर। किशनपुर उपकेंद्र में घुसी एक बिल्ली ने डेढ़ सौ गांव की बिजली आपूर्ति को बाधित कर दिया। दरअसल बिल्ली स्विच यार्ड के अंदर घुस गई जिससे इसमें धमाका होने के साथ ही आग लग गई नतीजतन उपकेंद्र से पोषित होने वाले सभी फीडरों के तहत आने वाले करीब डेढ़ सौ गांव की बिजली आपूर्ति बंद हो गई। जानकारी पर कर्मियों ने स्विच यार्ड को दुरुस्त करना शुरू कर दिया जिसके बाद आपूर्ति बहाल हो सकी। किशनपुर उपकेंद्र के स्विच यार्ड में रविवार की देर रात एक बिल्ली घुस गई जिससे धमाके के साथ ही इनकमिंग व आउटगोइंग मशीनें बंद हो गई। मशीनों के बंद होने के साथ ही उपकेंद्र से पोषित होने वाले कस्बा फीडर सहित पहाड़पुर, रेवाड़ी, अमनी, शिवपुर, वर्ल्ड बैंक सेकंड तथा चंदापुर फीडरों की आपूर्ति बाधित हो गई। नतीजतन डेढ़ सौ गांव के करीब 80 हजार से अधिक लोगो को उमस भरी गर्मी में परेशानियां उठानी पड़ी। सोमवार की सुबह उपकेंद्र के कर्मियों ने मशीनों को दुरुस्त करने का प्रयास शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच 33 हजार की लाइन में फाल्ट आने के कारण करीब 18 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से किसानों संग आम उपभोक्ताओं को समस्याएं उठानी पड़ी।
संविदा कर्मियों के सहारे उपकेंद्र
पांच दिन पूर्व किशनपुर में तैनात रहे जेई नुसरत अली का स्थानांतरण सौंरा उपकेंद्र में कर दिया गया जिसके बाद अब तक किसी की भी तैनाती नहीं हो सकी। जिससे उपकेंद्र जेई विहीन होने के चलते संविदा कर्मियों के सहारे चल रहा है। वहीं एसडीओ प्रभात कुमार ने बताया कि नए जेई की तैनाती की जा चुकी है जल्द ही वह कार्यभार ग्रहण करेंगे।
प्रश्नोत्तर
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