Fatehpur News: तीन माह राशन नहीं लेने वाले कार्ड को करें निरस्त

Fatehpur News: फतेहपुर। खाद्य तथा रसद विभाग की जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में डीएम निधि गुप्ता वत्स ने तीन माह या उसके अधिक माह से राशन नहीं लेने वाे या मृतक के राशन कार्ड को सत्यापन करते हुए निरस्त किए जाने के आदेश दिए है। उन्होंने रिक्त राशन के दुकानों के प्रक्रिया को पूरी कर नई दुकानों को आवंटन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए है। गांधी सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने कहा कि जिन विक्रेताओं द्वारा राशन वितरण किसी माह में अप्रत्याशित रूप से कम या अधिक किया जाता है और सम्बद्ध कार्डों के यूनिटों में कमी या अधिकता पायी जाती है, वहां पर पूर्ति निरीक्षक स्थलीय जांच कर आवश्यक कार्यवाही करें।

जिससे विक्रेताओं की घटतौली की शिकायतें की कडाई से जांच की जाये। उन्होंने नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त दुकानों को नियमानुसार दुकान नियुक्त कराने के भी निर्देश दिए। जो कार्ड धारक मृतक हो गये हैं, उनका नियमित रूप से सत्यापन कराते हुये राशन कार्ड निरस्त करते हुए उनके स्थान पर पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाएं। सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के तहत उचित दर विक्रेताओं द्वारा ई-पास मशीन के माध्यम से निर्धारित जियोफेन्स सीमा के तहत नियत समयावधि में राशन उपलब्ध कराएं। कहा कि मनरेगा व खाद्य एवं रसद विभाग के बजट से बनने वाले अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। डीएसओ सुनील पुष्कर ने बताया कि जिले में नगरीय क्षेत्रों में 02,70,533 और ग्रामीण क्षेत्रों में 16,74, 600 सदस्यों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। यहां डीपीआरओ, डीपीओ, बीएसए, डिप्टी आरएमओ, नामित सदस्य नगर पंचायत अध्यक्ष खागा, स्मिता सिंह, राकेश श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।