Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Fatehpur News: एक ही रात दो घरों में सेंधमारी कर दो लाख की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

Fatehpur News: बरहटा गांव में चोरों ने एक रात में दो घरों में सेंधमारी कर दो लाख रुपये के जेवर और नगदी चुरा लिए। पीड़िता शायमा बानो ने बताया कि परिवार के साथ टीनशेड के नीचे सोने के दौरान चोरों ने घर में घुसकर सामान बिखेर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

Fatehpur News: एक ही रात दो घरों में सेंधमारी कर दो लाख की चोरी

Fatehpur News: खखरेरु। थाना क्षेत्र के बरहटा गांव में बुधवार रात चोरों ने एक ही रात में दो घरों में सेंधमारी कर नगदी सहित दो लाख के जेवर पार कर दिये। पीड़िता शायमा बानो ने बताया कि शाम को खाना-पीना खाकर परिवार समेत घर के बाहर टीनशेड के नीचे सो गए थे। इसी दौरान चोरों ने घर के पीछे की दीवार में सेंध लगाई। सुबह भोर पहर जब नींद खुली तो देखा कि कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था। खोजबीन करने पर पता चला कि अलमारी में रखे करीब डेढ़ तोला सोने के जेवरात और 20 हजार रुपये नगदी गायब हैं। चोरों ने पड़ोस में अर्जुन पासवान के घर में भी सेंधमारी का प्रयास किया।

लेकिन वहां भूसा भरा होने के कारण चोर खाली हाथ ही फरार हो गए। थाना प्रभारी सत्य पाल सिंह ने बताया की मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बहुत जल्द खुलासा किया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Fatehpur News Fatehpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।