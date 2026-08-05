Fatehpur News: हुबहू शक्ल पर उठाया, टप्पेबाज से मैच नहीं खाया
Fatehpur News: बिंदकी में दो टप्पेबाजों ने एटीएम कार्ड बदलकर 2.67 लाख रुपए की ठगी की। मुस्कान ने अपने भाई रिजवान को एटीएम कार्ड देकर पैसे निकालने भेजा था। टप्पेबाजों ने पैसे निकालने का प्रयास किया लेकिन कार्ड बदलकर पैसे उड़ा लिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की लेकिन संदिग्ध की पहचान नहीं हो सकी।
Fatehpur News: बिंदकी। पांच दिन पूर्व दो टप्पेबाजों ने एटीएम कार्ड बदलकर 2.67 लाख उड़ाए थे। सीसीटीवी में मिली फुटेज के आधार पर टप्पेबाज से मिलती हुबहू शक्ल के युवक को उठा कर पूछताछ की। फुटेज से मैच कराने पर पुलिस को नाकामी हाथ लगी। जिसके बाद युवक को छोड़ दिया गया। कोतवाली क्षेत्र के जिगनी गांव की रहने वाली मुस्कान ने बीते शनिवार अपने भाई रिजवान को एटीएम कार्ड देकर पैसा निकालने के लिए कहा था। बिंदकी के एटीएम पहुंचा भाई पैसा निकालने लगा लेकिन नहीं निकाल पाया। इसी दौरान दो अज्ञात लोगो ने एटीएम लेकर पैसा निकालने का प्रयास करते हुए एटीएम कार्ड बदल दिया था।
जिसके बाद खाते से ऑनलाइन शॉपिंग और पीओएस मशीन के माध्यम से कुल 2.67 लाख खाते से उड़ाए थे। कार्ड बदला हुए देखने पर पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस ने एटीएम बूथ और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बुधवार को स्टेट बैंक एटीएम बूथ के पास एक टप्पेबाज की शक्ल का नजर आया। जिसे पुलिस ने उठा लिया और कोतवाली ले आए। पूछताछ के बाद फुटेज मैच नहीं खाया। साथ ही पीड़ित ने भी उसे अपने गांव का बताया। जिस पर पुलिस ने युवक को छोड़ दिया। कस्बा इंचार्ज रामानुज यादव ने बताया कि जांच लगातार की जा रही है, जल्द ही टप्पेबाजों को पकड़ लिया जाएगा।
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