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Fatehpur News: जीजा पर साले ने झोंका फायर बाल बाल बचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: हुसैनगंज में चौफेरवा पुलिया के पास एक साले पर जीजा को गोली मारने का आरोप लगा है। पुलिस ने जांच की, लेकिन प्रथम दृष्टया यह मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पति-पत्नी के बीच विवाद और दहेज उत्पीड़न के मामलों के कारण यह घटना हुई। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू की है।

Fatehpur News: जीजा पर साले ने झोंका फायर बाल बाल बचा

Fatehpur News: हुसैनगंज। थाना क्षेत्र के चौफेरवा पुलिया के पास गुरुवार शाम साले द्वारा जीजा को गोली मारने की सूचना पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही थाना पुलिस के साथ सीओ सिटी मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए, लेकिन अब तक की जांच में पुलिस को गोली मारने की बात संदिग्ध लगी है। थाना प्रभारी आलोक पांडेय ने बताया कि थरियांव थाने के बिलंदा निवासी शुभम कुमार सोनी ने पुलिस को फोन कर सूचना दी कि कि उसके साले रोहित कुमार सोनी निवासी अमिलियापाल, थाना हथगाम ने उसे चौफेरवा पुलिया के पास गोली मार दी।

सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच की। जांच में सामने आया कि शुभम कुमार सोनी की शादी करीब पांच वर्ष पहले रितु सोनी से हुई थी। पिछले करीब तीन महीने से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा है। इस मामले में शुभम, उसके माता-पिता के खिलाफ थाना हथगाम में दहेज उत्पीड़न समेत विभिन्न धाराओं में पहले से मुकदमा दर्ज है। साथ ही परिवार न्यायालय में भी वाद विचाराधीन है। प्रारंभिक जांच में गोली मारने का आरोप प्रथम दृष्टया असत्य प्रतीत हो रहा है। हालांकि मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है और फील्ड यूनिट की रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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