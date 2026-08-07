Fatehpur News: बारिश के बीच नाले में तैरता मिला युवक का शव
Fatehpur News: फतेहपुर के पीरनपुर कबाड़ी मार्केट में शुक्रवार सुबह बारिश के कारण उफनाए नाले में 35 वर्षीय युवक का शव मिला। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला और उसकी पहचान करने का प्रयास किया। मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
Fatehpur News: फतेहपुर। पीरनपुर स्थित कबाड़ी मार्केट इलाके में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब बारिश के कारण उफनाए नाले में एक 35 वर्षीय युवक का शव तैरता हुआ मिला। स्थानीय लोगों की नजर जब नाले में पड़े शव पर पड़ी, तो देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की तुरंत सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को नाले से बाहर निकाला और उसकी पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन काफी देर तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी।
इसके बाद पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। हालांकि, उसकी मौत डूबने से हुई है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना के संबंध में कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर युवक की पहचान जुटाने में लगी है।
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