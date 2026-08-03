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Fatehpur News: भाजपा सभासद को धमकी, एसपी से गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: बिंदकी में एक भाजपा सभासद को शिव मंदिर और तालाब की भूमि पर कब्जे के चलते भूमाफियाओं से धमकी मिल रही है। सभासद मोतीलाल ने एसपी से सुरक्षा की मांग की है और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। वह लगातार हत्या की धमकियों का सामना कर रहे हैं।

Fatehpur News: भाजपा सभासद को धमकी, एसपी से गुहार

Fatehpur News: बिंदकी। शिव मंदिर और तालाब की भूमि कब्जाने को लेकर मुखर भाजपा सभासद भूमाफियाओं के निशाने में है। उन्हें समझौते करने और हत्या किए जाने की धमकी मिल रही है। दहशतजदा सभासद ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी है। नगर के मोहल्ला लंका रोड वार्ड नंबर 18 के वर्तमान भाजपा सभासद मोतीलाल ने समाधान में अफसरों को बताया कि गाटा संख्या 107 के कुछ रकबा में शिवमंदिर है। दबंगों ने मंदिर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर भवन निर्माण करा डाला। जिम्मेदारों के साथ साठगांठ करके दूसरे गाटा की पैमाइश कराकर गुमराह कर दिया जाता है।

इसी तरह 104 गाटा तालाब में दर्ज है, जिसकी भी शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे ही गाटा संख्या 277 के पुराने तालाब में अवैध अतिक्रमण की शिकायत पर हल्का लेखपाल ने अवैध कब्जेदारों को चिंहित तो किया लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। इसी प्रकार कब्रिस्तान की भूमि पर भी दबंगों द्वारा कब्जा जमाया गया है। नगर के लंका केवटरा, मीरखपुर, बाजार और छिपहटी में भी दबंग कब्जा किए है। अफसरों के समक्ष हुई शिकायतों में समझौता के लिए लगातार हत्या कराए जाने की धमकी दी जा रही है। जिससे भयभीत सभासद ने एसपी से सुरक्षा दिलाए जाने की मांग रखी है। सीओ बिंदकी प्रियांक जैन ने बताया कि ऐसे किसी मामले की जानकारी उन्हें नहीं है और न ही उच्चाधिकारियों के द्वारा अवगत कराया गया है। एसपी का निर्देश मिलने के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी।

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