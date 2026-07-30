Fatehpur News: राजस्व की अदालतों में भ्रष्टाचार पर बिफरे वकील
Fatehpur News: फतेहपुर में अधिवक्ताओं ने राजस्व अदालतों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बैठक की। आरोप है कि बिना पैसे के फाइलों पर सुनवाई नहीं होती। वादकारियों को न्याय नहीं मिल रहा है। अधिवक्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपने और आंदोलन की रणनीति तैयार करने का निर्णय लिया।
Fatehpur News: फतेहपुर, संवाददाता। राजस्व अदालतों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ गुरुवार को अधिवक्ताओं ने दीवानी हाल में बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई। आरोप लगाया कि राजस्व की अदालतों में बिना पैसे फाइलों पर सुनवाई नहीं होती है। हर तरह के वाद का रेट फिक्स है, ऐसे में वादकारियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मामले को लेकर अधिवक्ता डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मामले से अवगत कराएंगे, कोई कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा।अधिवक्ता रवीन्द्र सिंह परमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में वकीलों ने कहा कि राजस्व अदालतों में भ्रष्टाचार की जड़े इतनी गहरें हैं कि बिना पैसा दिए काम नहीं होता है।
दाखिल खारिज, वरासत, अमल दरामद, समेत सभी कामों के लिए रेट फिक्स है। जिसका गरीब किसान उगाही का शिकार हो रहे हैं, पैसा नहीं मिलने पर अधिकारी काम नहीं करते है। लंबे समय से तहसीलों में इसी व्यवस्था में काम हो रहा है। दुखद पहलू यह है कि शिकायतों के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से अधिकारी कर्मचारी बेखौफ है। बैठक में तय हुआ तो जल्द मामले को बृहद आंदोलन किया जाएगा। यहां बुद्ध प्रकाश सिंह, संतोष कुमार त्रिपाठी, श्रवण कुमार गौड़, सुरेश चंद्र सिंह, गजेन्द्र सिंह सेंगर, प्रेमशंकर अवस्थी, सुनील कुमार मिश्रा, जितेन्द्र सिंह गौतम समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।
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