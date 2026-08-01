Fatehpur News: किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी भेजा गया जेल
Fatehpur News: किशनपुर के एक गांव में एक किशोरी के साथ एक साप्ताहिक विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी अनिल सोनकर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
Fatehpur News: विजयीपुर। किशनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के साथ एक सप्ताह पूर्व किशनपुर कस्बा निवासी अनिल सोनकर निवासी बस स्टॉप वार्ड नंबर एक कस्बा किशनपुर ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही थी। शनिवार को आरोपित अनिल सोनकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट भेज दिया। जहां से जेल भेजा गया है।
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