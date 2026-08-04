Fatehpur News: फाइलों को खंगालने में जुटे कर्मचारी
Fatehpur News: हथगाम में एंटी करप्शन टीम ने सोमवार को संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के बाद ब्लॉक कार्यालय में दहशत का माहौल है। कर्मचारियों में दबी जुबान से चर्चा चल रही है कि कहीं वे भी जांच के दायरे में न आ जाएं। यह मामला नए विवादों को जन्म दे सकता है।
Fatehpur News: हथगाम, संवाददाता विकास खंड कार्यालय में एंटी करप्शन टीम द्वारा बीते सोमवार को संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी के बाद से ब्लॉक परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद ब्लॉक में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों में गहरी दहशत और खलबली है।बताते हैं कि एंटी करप्शन के शिकंजे के बाद ब्लॉक कार्यालय के भीतर दस्तावेजों और फाइलों को तेजी से खंगाला जा रहा है। हालात यह हैं कि कर्मचारी और संबंधित लोग अब अपनी गर्दन बचाने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं। दबी जुबान में इस बात की चर्चा है कि कहीं वे या उनके करीबी भी इस लंबी जांच के दायरे में न आ जाएं, जिससे प्रशासनिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है।ब्लॉक
में अनियमितताओं और कमीशनखोरी का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बीडीओ द्वारा मनरेगा कार्यों में कमीशन मांगने की शिकायतों पर डिप्टी कमिश्नर मनरेगा द्वारा जांच की जा चुकी है। जिसमें बीडीओ कमलेश बहादुर सिंह ने अपना पक्ष रखा था। इसके अलावा क्षेत्र के प्रधानों द्वारा भुगतान न मिलने को लेकर धरना-प्रदर्शन और रोजगार सेवकों द्वारा मानदेय की मांग को लेकर किए गए धरना प्रदर्शन भी सुर्खियों में रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की गिरफ्तारी के बाद अब इन पुराने विवादों और फाइलों पर आंच आना तय माना जा रहा है। जिससे ब्लॉक के भ्रष्ट तंत्र में खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है।
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