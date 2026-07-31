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Fatehpur News: वायरल वीडियो : समूह में शामिल नहीं हुए तो राशन रोकने की चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर में ग्रामीण महिलाएं सरकारी राशन रोकने के आदेश से नाराज हैं। उन्हें एक विशेष समूह में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें उनका आधार और बैंक पासबुक की जानकारी मांगी गई है। महिलाओं ने इस प्रक्रिया का विरोध किया और राशन रोकने की चेतावनी दी गई।

Fatehpur News: वायरल वीडियो : समूह में शामिल नहीं हुए तो राशन रोकने की चेतावनी

Fatehpur News: फतेहपुर। एक विशेष समूह में शामिल न होने पर सरकारी राशन पर रोक का फरमान जिम्मेदारों ने सुनाया तो ग्रामीण महिलाओं का आक्रोश बढ़ गया। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो गया। हालांकि आपका हिन्दुस्तान अखबार ऐसे किसी वायरल वीडियों की पुष्टि नहीं करता हैं। जिले की ब्लॉक अमौली की ग्रामसभा मेहंदिया बुढंदा में जिम्मेदारों के द्वारा एक विषेष समूह में जोड़ने के लिए महिलाओं पर दबाव बनाया जा रहा है। जिनके आधार और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी जमा करा ली गई। समूह में शामिल होने की बात सामने आई तो महिलाए पीछे हट गई और अपने दस्तावेज मांगने लगे।

इसके बाद भी कागजात नहीं लौटाए गए। ग्रामीणों का आरोप है कि उनसे कहा गया कि जब तक वे एक विशेष समूह में शामिल नहीं होंगे, तब तक उन्हें सरकारी राशन नहीं दिया जाएगा। समूह में शामिल होने से इनकार करने पर राशन बंद करने की चेतावनी भी दी गई। कहा कि पात्रता के अनुसार राशन पर अधिकार है। जिसका सोषल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हो गया। बिंदकी खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर सुरेशॅ पटेल ने बताया कि आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की जानकारी कोटेदार और सचिव द्वारा एकत्र की जा रही है। समूह से जोड़ने का उद्देश्य सरकारी योजनाओं में लाभ दिलाने का है। राषन रोकने की बात सामने आती है तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।

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