Fatehpur News: 1.43 करोड़ के उत्सव भवन के घटिया निर्माण का भ्रष्टाचार

Fatehpur News: बहुआ। गरीब और सामान्य परिवारों के लिए सस्ते एवं सुलभ कार्यक्रम के लिए असोथर ब्लाक के कोर्राकनक में 1.41 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पंचायत उत्सव भवन के निर्माण में भ्रष्टाचार का खेल शुरू होने के आरोप है। एक सचिव की फर्म द्वारा कराए जा रहे निर्माण में लोहे की छड़ का प्रयोग कम किए जाने, मसाला की गुणवत्ता समेत कई बिंदुओं का आरोप है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत डीएम से की है। ग्रामीणों ने डीएम को बताया कि निर्माण शुरू होने के बाद संबंधित विभाग के अभियंता मौके पर नहीं पहुंचे है। बहुआ ब्लाक में तैनात सचिक की फर्म होने के कारण अधिकारी मामले को लेकर गंभीर नहीं है।

ग्रामीण संदीप सिंह, नवनीत मिश्रा, सानू सिंह का आरोप हैं कि दीवाल बनाने में घटिया मसाला का प्रयोग किया जा रहा है। सरिया का प्रयोग भी कम किया जा रहा जिससे भविष्य में उत्सव भवन के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे है। उन्होंने मौके पर टीम भेज कर तकनीकी जांच कराने, दोषी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई किए जाने और जब तक मामले की जांच पूरी न हो भुगतान रोकें जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने साक्ष्य के रूप में डीएम को घटिया निर्माण की फोटो व वीडियो भी सौंपा है। वहीं डीएम ने मामले की जांच कराने का भरोसा दिया है। डीपीआरओ रामशंकर वर्मा ने बताया कि गत वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विधान सभा में एक पंचायत उत्सव भवन का निर्माण कराया जा रहा है। बड़े प्रोजेक्ट होने के कारण इसका टेंडर आदि प्रक्रिया दूसरे विभाग से कराई गई। ग्राम पंचायत का इसके निर्माण अधिक दखल नहीं है। फिर भी गुणवत्ता को लेकर शिकायत हुई तो तकनीकी टीम से जांच कराई जाएगी। शिकायत सही मिलने पर फर्म को ब्लैक लिस्ट किए जाने के लिए लिखापढ़ी की जाएगी।