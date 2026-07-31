Fatehpur News: मधुमक्खियों के हमले से वृद्धा घायल
Fatehpur News: बिंदकी के अमेना गांव में 65 वर्षीय महिला राजरानी दोपहर को खेत जा रही थीं, तभी उन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। महिला की चीख सुनकर पहुंचे लोगों ने उनकी सहायता की और उन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।
Fatehpur News: बिंदकी। कोतवाली क्षेत्र के अमेना गांव निवासी 65 वर्षीय वृद्ध राजरानी दोपहर को खेत जा रही थी। तभी मधुमक्खियों ने वृद्ध महिला पर हमला बोल दिया। जिससे वृद्धा गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला की चीख पर पहुंचे लोगो ने उसे बचाया और सीएचसी में भर्ती कराया।
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