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Fatehpur News: जहर खाने से महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर में रामपुर पिलही गांव की 28 वर्षीय विवाहिता, सीमा देवी, ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों का कहना है कि सीमा का विवाह दो साल पहले हुआ था।

Fatehpur News: जहर खाने से महिला की मौत

Fatehpur News: फतेहपुर। हुसैनगंज थाना के रामपुर पिलही गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाने से 28 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु कर दी है। रामपुर पिलही निवासी सीमा देवी पत्नी राहुल लोधी ने रविवार देर रात जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर मायके और ससुराल पक्ष के परिजन उसे सीएचसी हुसैनगंज ले गए। वहां से डाक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल से भी हालत नाजुक होने पर हैलेट अस्पताल कानपुर भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही सीमा ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि सीमा का विवाह करीब दो वर्ष पहले राहुल लोधी से हुआ था।

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थाना प्रभारी आलोक पांडेय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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