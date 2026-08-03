Fatehpur News: जहरीला पदार्थ खाये युवक की इलाज के दौरान मौत
Fatehpur News: चौडगरा के गौसपुर गांव में 23 वर्षीय सोमराज लोधी की ससुराल में घरेलू विवाद के बाद जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। इलाज के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मृतक की तीन साल पहले शादी हुई थी और एक वर्ष की पुत्री है।
Fatehpur News: चौडगरा। ससुराल पहुंच जहरीला पदार्थ खाने वाले युवक की रविवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। कल्यानपुर थाना के गौसपुर गांव निवासी 23 वर्षीय सोमराज लोधी बाहर रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। वह दो दिन पहले घर लौटने के बाद सीधे अपनी ससुराल थाना थरियांव क्षेत्र के सुधवा गांव गया था। रविवार दोपहर घरेलू विवाद के चलते उसने ससुराल में ही जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे फतेहपुर शहर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत में कुछ सुधार होने पर उसे घर ले आए।गौसपुर पहुंचने के बाद रविवार शाम उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई।
परिजन उसे सीएचसी बिंदकी ले गए, जहां से गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में भी स्थिति में सुधार नहीं होने पर कानपुर के हैलट अस्पताल भेज दिया। रास्ते में रविवार रात उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मृतक की शादी तीन वर्ष पहले वंदना से हुई थी। उसकी एक वर्ष की पुत्री काव्या है। सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।