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Fatehpur News: जहरीला पदार्थ खाये युवक की इलाज के दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: चौडगरा के गौसपुर गांव में 23 वर्षीय सोमराज लोधी की ससुराल में घरेलू विवाद के बाद जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। इलाज के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मृतक की तीन साल पहले शादी हुई थी और एक वर्ष की पुत्री है।

Fatehpur News: जहरीला पदार्थ खाये युवक की इलाज के दौरान मौत

Fatehpur News: चौडगरा। ससुराल पहुंच जहरीला पदार्थ खाने वाले युवक की रविवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। कल्यानपुर थाना के गौसपुर गांव निवासी 23 वर्षीय सोमराज लोधी बाहर रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। वह दो दिन पहले घर लौटने के बाद सीधे अपनी ससुराल थाना थरियांव क्षेत्र के सुधवा गांव गया था। रविवार दोपहर घरेलू विवाद के चलते उसने ससुराल में ही जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे फतेहपुर शहर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत में कुछ सुधार होने पर उसे घर ले आए।गौसपुर पहुंचने के बाद रविवार शाम उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई।

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परिजन उसे सीएचसी बिंदकी ले गए, जहां से गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में भी स्थिति में सुधार नहीं होने पर कानपुर के हैलट अस्पताल भेज दिया। रास्ते में रविवार रात उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मृतक की शादी तीन वर्ष पहले वंदना से हुई थी। उसकी एक वर्ष की पुत्री काव्या है। सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

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