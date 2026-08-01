Fatehpur News: प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पीटा
Fatehpur News: कल्यानपुर थाना क्षेत्र के पहुर गांव में एक युवक, अभिषेक पाण्डेय, ने परिवार के डांटने पर जहरीला पदार्थ खा लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
Fatehpur News: चौडगरा। कल्यानपुर थाना क्षेत्र के पहुर गांव में घर की डांट से नाराज होकर एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे पीएचसी गोपालगंज ले गए, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां से डाक्टरों ने कानपुर के लिए भेजा, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। 20 वर्षीय अभिषेक पाण्डेय को उसके परिजनों ने किसी बात को लेकर डांट दिया था। जिससे नाराज हो उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा है।
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