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Fatehpur News: स्थापना दिवस पर बच्चों को मिली शिक्षण सामग्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: क्षेत्र के राजकीय विद्यालय अकबरपुर चौराई का 16वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जरूरतमंद छात्रों को शिक्षण सामग्री जैसे कॉपियां, किताबें और पेंसिल बॉक्स वितरित किए गए। प्रधानाध्यापक विकास साहू ने कहा कि शिक्षा समाज और राष्ट्र के विकास का सबसे सशक्त माध्यम है।

Fatehpur News: स्थापना दिवस पर बच्चों को मिली शिक्षण सामग्री

Fatehpur News: छिवलहा। क्षेत्र के राजकीय विद्यालय अकबरपुर चौराई का 16वां स्थापना दिवस गुरुवार को मनाया गया। विद्यालय की ओर से जरूरतमंद और होनहार विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई। कॉपियां, किताबें और पेंसिल बॉक्स पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। प्रधानाध्यापक विकास साहू एवं वरिष्ठ शिक्षक एयर वेटरन प्रमोद द्विवेदी ने कहा, शिक्षा ही समाज और राष्ट्र के विकास का सबसे सशक्त माध्यम है। संसाधनों की कमी के कारण किसी भी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

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