तीन दिन पहले घर से निकले फतेहपुर के युवक की पीट-पीट कर हत्या, रायबरेली में पटरी पर मिला शव

तीन दिन पूर्व फतेहपुर अपने घर से निकले युवक की हत्या करके उसका अर्धनग्न शव रेलवे स्टेशन के करीब नहर की पटरी पर फेंक कर हत्यारोपी फरार हो गए। ग्रामीणों ने सुबह शव देखा तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई । सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के ईश्वरदासपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी क्षेत्र से कंदरावा रजबहा नहर निकलती है। नहर की पटरी से लोग आवागमन करते हैं । गुरुवार की सुबह आसपास के ग्रामीण नहर की पटरी पर गए तो एक युवक का अर्धनग्न शव देखकर सन्न रह गए। युवक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान है ।

शव के पास ही कमर में पहनने वाली कई बेल्ट टूटी हुई मिली है । युवक के बदन पर केवल अंडरवियर है । ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी । सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है । युवक की पहचान नहीं हो पाई थी लेकिन बाद में पहुंचे उसके परिजनों ने उसकी शिनाख्त कर ली है।