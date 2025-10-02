Fatehpur youth who had left home three days ago was beaten to death and his body was found on tracks Rae Bareli तीन दिन पहले घर से निकले फतेहपुर के युवक की पीट-पीट कर हत्या, रायबरेली में पटरी पर मिला शव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsFatehpur youth who had left home three days ago was beaten to death and his body was found on tracks Rae Bareli

तीन दिन पहले घर से निकले फतेहपुर के युवक की पीट-पीट कर हत्या, रायबरेली में पटरी पर मिला शव

तीन दिन पूर्व फतेहपुर अपने घर से निकले युवक की हत्या करके उसका अर्धनग्न शव रेलवे स्टेशन के करीब नहर की पटरी पर फेंक कर हत्यारोपी फरार हो गए। ग्रामीणों ने सुबह शव देखा तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई ।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, रायबरेलीThu, 2 Oct 2025 08:48 PM
share Share
Follow Us on
तीन दिन पहले घर से निकले फतेहपुर के युवक की पीट-पीट कर हत्या, रायबरेली में पटरी पर मिला शव

तीन दिन पूर्व फतेहपुर अपने घर से निकले युवक की हत्या करके उसका अर्धनग्न शव रेलवे स्टेशन के करीब नहर की पटरी पर फेंक कर हत्यारोपी फरार हो गए। ग्रामीणों ने सुबह शव देखा तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई । सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के ईश्वरदासपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी क्षेत्र से कंदरावा रजबहा नहर निकलती है। नहर की पटरी से लोग आवागमन करते हैं । गुरुवार की सुबह आसपास के ग्रामीण नहर की पटरी पर गए तो एक युवक का अर्धनग्न शव देखकर सन्न रह गए। युवक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान है ।

शव के पास ही कमर में पहनने वाली कई बेल्ट टूटी हुई मिली है । युवक के बदन पर केवल अंडरवियर है । ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी । सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है । युवक की पहचान नहीं हो पाई थी लेकिन बाद में पहुंचे उसके परिजनों ने उसकी शिनाख्त कर ली है।

फतेहपुर जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हरिओम की शादी ऊंचाहार थाना क्षेत्र के गांव में हुई। मृतक के परिजनों की माने तीन दिन पूर्व फतेहपुर से वह अपने निकला था। ग्रामीणों की माने तो क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर फैले अफवाह का शिकार युवक हुआ है। लोगों ने उसे पहले मारा पीटा मौत होने पर शव नहर के किनारे फेंक दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।कोतवाल संजय कुमार का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेजा जा रहा है । मामले की जांच की जा रही है । पीएम रिपोर्ट के बाद मृत्यु के असली कारण का पता चल पाएगा।

Raebareli News Up Latest News UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |