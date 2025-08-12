फतेहपुर का बवाल एकाएक नहीं, कई दिन से सुलग रही थी चिनगारी; बाल-बाल बचा शहर

इसकी चिनगारी तब से सुलग रही थी, जब 6 अगस्त को मठ-मंदिर संघर्ष समिति ने DM को ज्ञापन देकर यहां पर सुंदरीकरण, नवीनीकरण, विस्तारीकरण करने की इजाजत मांगी थी। इसके बाद 9 अगस्त को राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल के महासचिव तलहा आमिर ने डीएम को पत्र भेजकर मठ-मंदिर संघर्ष समिति के मंदिर के दावे पर विरोध भी जताया था।

यूपी में संभल के बाद अब फतेहपुर में भी ‘मकबरे’ के मंदिर होने का दावा करने के बाद बवाल हो गया। एक दिन पहले हिंदू संगठनों और भाजपा जिलाध्यक्ष के ऐलान के मुताबिक सोमवार को सैकड़ों की भीड़ नारेबाजी करते हुए बैरिकेड तोड़कर आबूनगर रेडैइया स्थित कथित अब्दुल समद के मकबरे में घुस गई। तोड़फोड़ की और ऊपर चढ़कर भगवा ध्वज फहरा दिया। हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस पर मुसलमानों की भीड़ भी जुटी और विरोध किया। पुलिस ने 10 लोगों को नामजद करते हुए 150 अज्ञात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की है। एक पक्ष इसे मकबरा दूसरा पक्ष ठाकुरद्वारा मंदिर बता रहा है। अब पता चल रहा है कि आबूनगर रेडैइया स्थित विवादित स्थल पर मंदिर होने के दावे के बाद हुआ ये बवाल एकाएक नहीं है। इसकी चिनगारी तब से सुलग रही थी, जब छह अगस्त को मठ-मंदिर संघर्ष समिति ने डीएम को ज्ञापन देकर यहां पर सुंदरीकरण, नवीनीकरण और विस्तारीकरण करने की अनुमित मांगी थी। इसके बाद नौ अगस्त को राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल के महासचिव तलहा आमिर ने डीएम को पत्र भेजकर मठ-मंदिर संघर्ष समिति के मंदिर के दावे पर विरोध भी जताया था। इस बीच रविवार को भाजपा ने सोमवार को कथित मकबरे में पहुंचकर पूजा-अर्चना करने का आह्वान भी किया था। इसके बाद भी पुलिस-प्रशासन भीड़ का अंदाजा नहीं लगा पाया और इतना बड़ा बवाल हो गया। गनीमत रही कि दोनों पक्षों को समझाकर शांत करा लिया गया अन्यथा बड़ा मामला हो सकता था।

मठ-मंदिर संघर्ष समिति की ओर से डीएम मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच कराने का भरोसा दिया था। इधर, भाजपा व हिन्दूवादी नेता द्वारा किए जा रहे प्रचार के बाद मुस्लिम नेताओ ने भी हलचल शुरू कर दी थी। राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल के महासचिव तलहा आमिर ने डीएम को पत्र भेजकर अभिलेखों में मकबरा मंगी दर्ज होने का तर्क देकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। सूत्रों के मुताबिक अंदरखाने दोनों पक्षों की तैयारियां चल रहीं थीं। मामले को प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी की थी। मकबरा की ओर जाने वाले हर मार्ग पर कड़ी चौकसी थी, लेकिन भीड़ को हल्के में लिया और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए लोग मकबरा तक पहुंच गए। डीएम रविन्द्र कुमार सिंह का कहना है कि फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है। दोनों पक्षों से बात करने के साथ ही सभी बिंदुओं पर जांच कराई जा रही है, मामले में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

पुलिस ने भगाया तो झाड़ियों से निकला सरियों-रॉड का जखीरा विवादित स्थल के पास जब दोनों ओर से भीड़ पहुंचने की कोशिश में थी तो पुलिस ने उन लोगों को दौड़ाया। इसके बाद झाड़ियों से सरिया, लोहे के रॉड और डंडों का जखीरा बरामद हुआ। आशंका जताई जा रही है कि दूसरा पक्ष पूरी तैयारी में था। जरा सी चूक होते ही बलवा भड़क सकता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, एक गुट ने झाड़ियों में हथियारनुमा सामान पहले से छिपा रखे थे। जैसे ही माहौल बिगड़ता, इन्हें निकालकर इस्तेमाल करने की साजिश थी। पुलिस व प्रशासनिक अफसर लगातार मौके पर डटे रहे। कई बार झड़प जैसी स्थिति बनी, जिसमें पुलिस को लाठियां पटककर भीड़ को पीछे धकेलना पड़ा। हालात की गंभीरता भांपते हुए फोर्स ने आसपास के खेत-खलिहानों और झाड़ियों की तलाशी ली। इसी दौरान सरिया, रॉड और लकड़ी के डंडों का बड़ा जखीरा मिला। लोगों का मानना है कि यदि यह सामान भीड़ के हाथ लग जाता तो हालात बेकाबू हो सकते थे।

भाजपा महामंत्री समेत 10 नामजद और 150 अज्ञात पर केस दर्ज प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को तार-तार कर विवादित स्थल पर धावा बोल तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। भाजपा महामंत्री समेत दस लोगों को नामजद करते हुए 160 लोगों के खिलाफ दंगा कराने, गैर कानूनी तरीके से सभा करने, जाति धर्म के आधार पर सामाजिक अशांति फैलाने का केस दर्ज किया है। आबूनगर चौकी इंचार्ज विनीत उपाध्याय की ओर से दी गई तहरीर के अनुसार बताया कि मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति के आवाहन पर डाक बंगले के पास इकट्ठा हुए थे। विवादित स्थल पर पूजा करने का समिति ने ऐलान किया था। इसी के दृष्टिगत वह ड्यूटी पर तैनात थे। उनके साथ ड्यूटी चार्ट के मुताबिक हुसैनगंज थाना प्रभारी अरुण चतुर्वेदी सहित कई थे।

सुबह करीब 11 बजे भाजपा नेता हसवा मंडल प्रभारी अभिषेक शुक्ला, बजरंग दल के संयोजक धर्मेन्द्र सिंह जनसेवक, अधिवक्ता रितिक पाल, भाजपा सभासद विनय कुमार तिवारी, भाजपा महामंत्री पुष्पराज पटेल, जिला पंचायत सदस्य अजय सिंह उर्फ रिंकू तिवारी, सपा नेता पप्पू चौहान, आशीष त्रिवेदी, भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री प्रसून तिवारी, भाजपा के पूर्व अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवनाथ धाकड़े समेत 150 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अपने 150 समर्थकों के साथ हाथों में डंडा, लाठी, झंडा आदि लेकर पहुंचे और बैरिकेडिंग तोड़ने लगे।