फतेहपुर भाजपा जिलाध्यक्ष ने की विवादित स्थल की पूजा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

फतेहपुर में मंदिर-मकबरा विवाद के बीच जन्माष्टमी की देर शाम भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जिलाध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ घर के अंदर विवादित स्थल की तस्वीर के सामने पूजा करते नजर आ रहे हैं। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 11:12 PM
फतेहपुर में मंदिर-मकबरा विवाद के बीच जन्माष्टमी की देर शाम भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जिलाध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ घर के अंदर विवादित स्थल की तस्वीर के सामने पूजा करते नजर आ रहे हैं। तस्वीर में विवादित स्थल को ठाकुर जी विराजमान मंदिर लिखा गया है। जिलाध्यक्ष विधि-विधान से आरती उतारते दिख रहे हैं। हालांकि आपका अपना लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

आबूनगर रेड्डइया स्थित विवादित स्थल को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट अपलोड करने पर पुलिस ने शुक्रवार को तीन मुकदमे दर्ज किए। 50 से अधिक विवादित सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान कर उन्हें कार्यवाही की जद में शामिल किया गया है। पुलिस के अनुसार, पहली रिपोर्ट में अखण्ड प्रताप सिंह की एक्स आईडी से विवादित पोस्ट करने का जिक्र है। इसमें समुदाय विशेष के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। दूसरी रिपोर्ट में ‘हक की आवाज’ नाम की फेसबुक आईडी से वीडियो पोस्ट किया गया।

वहीं, तीसरी एफआईआर में मोहम्मद मुजफ्फर इमाम की फेसबुक आईडी का जिक्र है। पुलिस ने तीनों पोस्ट को संज्ञान में लेते हुए बीएनएस की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। इस संबंध में कोतवाल तारकेश्वर राय ने बताया कि भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर सख्ती बरती जाएगाी। तीनों मामलों की जांच-पड़ताल साइबर सेल कर रही है।

अभेद्य किले में तब्दील रहा विवादित स्थल

बीती 11 अगस्त को विवादित स्थल पर चढ़कर हिंदू संगठनों द्वारा की गई पूजा और तोड़फोड़ के बाद प्रशासन बेहद चौकन्ना है। जन्माष्टमी पर फिर कोई बवाल न हो इसे लेकर प्रशासन ने विवादित स्थल की सुरक्षा-व्यवस्था चाक चौबंद रखी। विवादित स्थल का पूरा इलाका अभेद किले में तब्दील रहा। जिले की पुलिस के साथ आसपास के सात जिलों से आए करीब दो हजार पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे। जीटी रोड पर बाकरगंज से लेकर डाक बंगले तक और आबूनगर की ओर जाने वाली हर छोटी-बड़ी गलियों को पूरी तरह सील कर रखा गया। हर बैरियर पर न सिर्फ पुलिस बल तैनात किया गया है बल्कि राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी मुस्तैद रहे। शनिवार सुबह जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह और पुलिस कप्तान अनूप कुमार सिंह ने विवादित स्थल पहुंच सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा लिया।

