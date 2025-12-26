फास्ट फूड से नहीं गई थी 11 वीं की छात्रा की जान, परिवार ने बताई मौत की असली वजह

संक्षेप: दिल्ली के डॉक्टरों ने 11 वीं छात्रा की मौत के पीछे एडवांस इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस यानी आंतों की टीबी को वजह माना है। उसे एक गंभीर इंफेक्शन था। डॉक्टरों ने खाने-पीने की आदतों या फास्ट फूड, जंक फूड से छात्रा की मौत को नकारा है। उनके मुताबिक आंतों की टीबी ने उसकी आंतों में कई छेद कर दिए थे।

यूपी के अमरोहा की रहने वाली 11वीं की छात्रा की मौत फास्ट फूड से नहीं आंतों की टीबी से हुई थी। एम्स के डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की है। खुद छात्रा के परिजनों ने भी आंतों की टीबी से ही उसकी मौत की बात कही है। परिजनों के मुताबिक छात्रा को शुरुआत में टाइफाइड हुआ था। समय पर इलाज नहीं मिलने से उसे टीबी की बीमारी हो गई। आखिर में एम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि छात्रा की मौत के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में फास्ट फूड की लत को जिम्मेदार ठहराया गया था।

बताया जा रहा है कि दिल्ली के डॉक्टरों ने 16 वर्षीय छात्रा की मौत के पीछे एडवांस इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस यानी आंतों की टीबी को वजह माना है। उसे एक गंभीर इंफेक्शन था। डॉक्टरों ने खाने-पीने की आदतों या फास्ट फूड, जंक फूड से छात्रा की मौत को नकारा है। डॉक्टरों के मुताबिक आंतों की टीबी ने उसकी आंतों में कई छेद कर दिए थे, और सेप्टिक फैला दिया था। छात्रा को शुरू में टाइफाइड होने का शक था, लेकिन सर्जरी से पता चला कि उसे आंत में टीबी है। ऐसे मरीजों में सिकुड़न हो जाती है, जिससे समय के साथ आंत की दीवार कमजोर हो जाती है। इलाज के दौरान होश में लाने की कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उसे होश में नहीं ला पाए।

तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी ये छात्रा हफ्तों तक बीमार रही, इससे पहले कि उसकी हालत मेडिकल इमरजेंसी में बदल जाए, नवंबर के आखिर में उसे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। छात्रा को 30 नवंबर को अमरोहा के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके बाद दो दिसंबर को उसका ऑपरेशन किया गया। दस दिन बाद वह ठीक हो गई, और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। वह फिर से चल सकती थी, सामान्य रूप से बात कर सकती थी। छात्रा ठीक होती हुई लग रही थी। अचानक उसकी हालत फिर से बिगड़ गई। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। छात्रा की मौत से चार दिन पहले डॉक्टरों ने उसे एम्स के लिए रेफर कर दिया लेकिन तब तक इंफेक्शन सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन से आगे बढ़कर सिस्टेमिक फेलियर में बदल गया था और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

छह महीने पहले हुआ था टाइफाइड, इलाज से बच सकती थी छात्रा की जान छात्रा की मौत की बावत जब उसके पिता और बड़ी बहन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि छात्रा की मौत से छह महीने पहले उसे टाइफाइड हुआ था। लगातार बीमार रहने की वजह से उसे टीबी हो गई। लेकिन तब यह बात उनकी समझ में नहीं आई। छात्रा को जब जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो उसकी जांच रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। बहन ने बताया कि मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराने से तीन पहले उसे खूब उल्टियां हुई थीं। डॉक्टर के मुताबिक उसकी आंतें चिपक गई थीं। ऑपरेशन के दौरान पांच लीटर फ्लूड निकलने की बात डॉक्टर ने कही थी। आखिर में एम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने जनहित में टीबी के जांच के लिए शहर में जगह-जगह शिविर लगाने की स्वास्थ्य विभाग से मांग की है।

किसने फैलाई जंक फूड से मौत की अफवाह नहीं जानकारी छात्रा के परिजनों के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी की मौत जंक फूड के सेवन से होने को लेकर कोई भी दावा किसी भी स्तर पर नहीं किया था। बावजूद इसके ये अफवाह कैसे फैली इसको लेकर खुद वह भी हतप्रभ हैं। उन्होंने आम लोगों को सुझाव दिया कि ऐसी अफवाहों और अविश्वसनीय स्त्रोतों की जानकारी पर ध्यान न देकर बीमारी के लक्षण नजर आने पर तुरंत योग्य चिकित्सक से परामर्श के बाद उपचार कराएं।