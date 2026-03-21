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मथुरा हत्याकांड: DIG के समझाने पर भी नहीं माने लोग, गुस्साई भीड़ ने एसडीएम की गाड़ी पर किया पथराव

Mar 21, 2026 11:50 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मथुरा
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मथुरा में गो-रक्षक फरसे वाले बाबा की हत्या के बाद हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। दरअसल, गो-तस्करों का पीछा करने के दौरान उन्हें गाड़ी से कुचल दिया गया, जिसके बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया। समझाने पहुंचे डीआईजी की भी लोगों ने बात नहीं सुनी। इस घटना में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए।

मथुरा हत्याकांड: DIG के समझाने पर भी नहीं माने लोग, गुस्साई भीड़ ने एसडीएम की गाड़ी पर किया पथराव

मथुरा जिले के छाता क्षेत्र में गो-रक्षक फरसे वाले बाबा उर्फ चंद्रशेखर की हत्या के बाद हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। बताया जा रहा है कि कोसी के कोटवन के पास गो-तस्करों का पीछा करने के दौरान उन्हें गाड़ी से कुचल दिया गया, जिसके बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया। घटना के विरोध में गुस्साए लोगों ने दिल्ली हाईवे जाम कर दिया। देखते ही देखते दोनों तरफ करीब 5-5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसमें विदेशी नागरिक भी फंसे रहे। कई वाहन चालक जाम से निकलने के लिए गलत दिशा में गाड़ियां निकालने की कोशिश करते नजर आए, जिससे अव्यवस्था और बढ़ गई। समझाने पहुंचे डीआईजी की भी लोगों ने बात नहीं सुनी और पथराव कर दिया। इस घटना में आधा दर्शन पुलिसकर्मी घायल हो गए।

मौके पर पहुंचे डीआईजी और अन्य अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई और पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने और रबर की गोलियां चलानी पड़ीं। उग्र भीड़ ने प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों को भी निशाना बनाया। एसपीआरए, सीओ छाता, गोविंद नगर, शेरगढ़ और एसडीएम समेत एडीएम प्रशासन की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई।

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पथराव और पुलिस कार्रवाई के बाद हाईवे पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। लोग इधर-उधर भागते नजर आए, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें रवाना कर दी गई हैं। प्रशासन हालात को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटा हुआ है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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