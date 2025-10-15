Hindustan Hindi News
वकील की गिरफ्तारी पर फर्रुखाबाद एसपी आरती सिंह ने मांगी माफी, हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

Wed, 15 Oct 2025 09:35 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद में एक व्यक्ति को अवैध हिरासत में लेने और उसके वकील को सुनवाई के दौरान गिरफ्तार कर लेने के मामले में बुधवार को अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया। आदेश के अनुपालन में फर्रुखाबाद की एसपी आरती सिंह ने हलफनामा दाखिल कर माफी मांगी है। कोर्ट ने एसपी व अन्य अधिकारियों को उपस्थिति से छूट दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने प्रीति यादव की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है।

फर्रुखाबाद निवासी प्रीति यादव ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि गत आठ सितंबर की रात नौ बजे कायमगंज थाना प्रभारी अनुराग मिश्र व सीओ और चार-पांच पुलिसकर्मी उसके घर में आए। उन्होंने घर के दो सदस्यों को हिरासत में ले लिया। दोनों को एक सप्ताह तक हिरासत में रखा। आरोप लगाया कि इस दौरान उससे लिखवा लिया कि किसी तरह की शिकायत नहीं करेंगे और कोई याचिका दाखिल नहीं की है जबकि उसके दो दिन पहले ही याचिका दाखिल हो चुकी थी।

याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से प्रीति का लिखित बयान प्रस्तुत किया गया तो कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए एसपी फर्रुखाबाद, सीओ राजेश कुमार द्विवेदी और एसएचओ कायमगंज अनुराग मिश्र को मंगलवार को तलब किया था। मंगलवार को याची ने सुनवाई के दौरान एसपी की उपस्थित में पुलिस उत्पीड़न की कहानी बयां की।

इस दौरान फर्रुखाबाद में याची के अधिवक्ता अवधेश मिश्र को वहां की एसओजी ने हाईकोर्ट के बाहर गिरफ्तार कर लिया। वह फर्रुखाबाद से याची के साथ हाईकोर्ट आए थे। यह जानकारी कोर्ट को दी गई तो कोर्ट ने एसपी फर्रुखाबाद को कोर्ट में बैठा लिया और अधिवक्ता अवधेश मिश्र को पेश किए जाने तक न्याय कक्ष न छोड़ने को कहा। बाद में अधिवक्ता अवधेश मिश्र को पेश किया गया तो कोर्ट ने एसपी को इस मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए बुधवार को सुनवाई नियत की थी।