फर्रुखाबाद के माफिया अनुपम दुबे की 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के केस में ऐक्शन

फर्रुखाबाद के माफिया अनुपम दुबे की 6 बीघा जमीन कुर्क करने की कार्रवाई की गई। जिसकी कीमत 12 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के मामले में ये ऐक्शन हुआ है। मथुरा की जेल में अनुपम बंद है।

फर्रुखाबाद में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में डीएम फर्रुखाबाद ने माफिया अनुपम दुबे की जमीन कुर्क करने के आदेश किए तो बुधवार को मैनपुरी के कस्बा नवीगंज स्थित लगभग 6 बीघा जमीन कुर्क करने की कार्रवाई की गई। कुर्क की गई संपत्ति की बाजार में कीमत 12 करोड़ से अधिक बताई गई है। मथुरा जेल में बंद माफिया अनुपम दुबे के विरुद्ध फर्रुखाबाद कोतवाली में वर्ष 2021 में गैंगस्टर एक्ट का एक मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे की सुनवाई डीएम फर्रुखाबाद के कोर्ट में की गई।

माफिया अनुपम दुबे की 12 करोड़ की जमीन कुर्क 28 नवंबर 2025 को डीएम फर्रुखाबाद में इस मामले में सुनवाई पूरी की और माफिया अनुपम दुबे की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए। इसी आदेश के तहत बुधवार को नया तहसीलदार भोगांव रोहित कुमार, क्षेत्रीय लेखपाल कौशलेंद्र सिंह, नवीगंज चौकी प्रभारी राजकुमार गौतम, फर्रुखाबाद कोतवाली पुलिस के साथ नवीगंज पहुंचे और तीन स्थानों पर मुनादी करा 6 बीघा जमीन कुर्क किए जाने की कार्रवाई कराई। कुर्क कराई गई 12 करोड़ 96 लाख 75 हजार रुपये की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई कराई गई है। डीएम अंजनी कुमार ने फर्रुखाबाद डीएम की रिपोर्ट के आधार पर कुर्क की गई संपत्ति का एसडीएम भोगांव को प्रशासक नियुक्त किया है।

21 साल बाद मैनपुरी पुलिस कर रही दंपति हत्याकांड की जांच वहीं फर्रुखाबाद के माफिया अनुपम दुबे और उसके 6 साथियों के खिलाफ मैनपुरी पुलिस भी दोहरे हत्याकांड की फिर से जांच कर रही है। अनुपम उसके भाई डब्बन सहित 6 लोगों के खिलाफ वर्ष 2005 में बेवर थाने कौशल किशोर दुबे और उनकी पत्नी की हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन इस मुकदमे में साक्ष्य न होने पर सभी आरोपियों के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी। कौशल किशोर की पुत्री राधिका की शिकायत पर 21 साल बाद इस मामले की फिर से जांच की जा रही है। पिछले दिनों फर्रुखाबाद पुलिस दोहरे हत्याकांड के एक आरोपी डब्बन दुबे को फर्रुखाबाद जेल से मैनपुरी कोर्ट लेकर आई थी। जहां मैनपुरी पुलिस ने इसकी रिमांड मांगी। जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। इसके बाद उसे फर्रुखाबाद जेल ले जाया गया और जमनत पर डब्बन को रिहा कर दिया गया।