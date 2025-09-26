Farrukhabad Link Expressway to be built to connect Agra-Lucknow and Ganga Expressway आगरा-लखनऊ व गंगा को जोड़ने के लिए बनेगा फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, योगी कैबिनेट की मंजूरी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Farrukhabad Link Expressway to be built to connect Agra-Lucknow and Ganga Expressway

आगरा-लखनऊ व गंगा को जोड़ने के लिए बनेगा फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, योगी कैबिनेट की मंजूरी

यूपी में सीएम योगी की अगुवाई में कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान योगी सरकार ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बनने के बाद फर्रुखाबाद से आगरा और राजस्थान का सफर आसान हो जाएगा।

Pawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लनखऊFri, 26 Sep 2025 09:36 PM
यूपी की योगी सरकार आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है। इसके बनने के बाद फर्रुखाबाद से आगरा और राजस्थान का सफर आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे तक वाया फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे बनने से सीधा लाभ प्रदेश के छह जिलों इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर और हरदोई के लोगों को मिलेगा। 90.838 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण होने से ये सभी जिले आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और प्रयागराज से मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ जाएंगे। इसके निर्माण पर 7 हजार 488 करोड़ रुपये खर्च आएगा।

छह लेन का यह एक्सप्रेसवे इटावा के कुदरैल गांव से शुरू होकर वाया फर्रुखाबाद हरदोई के सवाइजपुर में समाप्त होगा। फर्रुखाबाद में स्थित बाबा नीम करौरी धाम और बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। इसके बनने से श्रद्धालुओं को भी काफी राहत मिलेगी। ग्रामीणों की सुविधा के लिए एक्सप्रेसवे के किनारे 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस लेन का निर्माण किया जाएगा। लिंक एक्सप्रेसवे पर 65 अंडरपास, चार बड़े पुल, 25 छोटे पुल, दो रेलवे ओवर ब्रिज और एक फ्लाई ओवर बनाए जाएंगे।

इसका निर्माण दो पैकेज में किया जाएगा। पहले पैकेज में इटावा के कुदरैल गांव से नीम करौरी धाम तक 50 किलोमीटर का निर्माण होगा। दूसरे पैकेज में ग्राम नदौरा से गंगा एक्सप्रेसवे पर सवाइजपुर ग्राम हरदोई तक 40.83 किलोमीटर की लंबाई में इसका निर्माण किया जाएगा। 120 मीटर चौड़े लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की लागत 6258.90 करोड़ रुपये आएगी। भूमि अधिग्रहण पर 1100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। लिंक एक्सप्रेस वे का निर्मा पूरा होने के बाद इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद व शाहजहांपुर के लोगों का सफर काफी आसान हो जाएगा।

