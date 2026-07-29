Farrukhabad Kannauj News: युवक पर गर्म तेल फेंका, झुलसा
Farrukhabad Kannauj News: राजेपुर थाने के दहेलिया गांव में एक युवक पर गर्म तेल फेंका गया, जिससे वह झुलस गया। युवक का विवाद शराब के नशे में कुछ लोगों के साथ हुआ था। विवाद के बढ़ने पर उस पर गर्म तेल डाल दिया गया। घायल का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है।
Farrukhabad Kannauj News: अमृतपु्रर। राजेपुर थाने के दहेलिया गांव में एक युवक पर गर्म तेल फेंक दिया गया जिससे युवक झुलस गयाा। युवक का शराब के नशे में धुत कुछ लोगों से विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर उस पर गर्म तेल डाल दिया गया। घायल युवक का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराने को तहरीर दी गयी है।
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