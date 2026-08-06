Farrukhabad Kannauj News: रुपये के लेनदेन में युवक पर लाठी डंडों से किया हमला
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में एक युवक पर रुपये के लेनदेन को लेकर लाठी-डंडों से हमला किया गया। अरविंद कुमार ने गांव के युवक से 3000 रुपये मांगे थे, जो उसने नहीं लौटाए। विवाद के बाद, युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अरविंद पर हमला किया और उसे चोटें आईं। अरविंद ने पुलिस में शिकायत की है।
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। रुपये के लेनदेन को लेकर युवक पर लाठी डंडों से हमला किया गया घटना को लेकर पुलिस से शिकायत की गई है। थाना नवाबगंज के गांव बराकेशव निवासी अरविंद कुमार का गांव के ही एक युवक पर तीन हजार रुपये बकाया था। उसने कई बार युवक से अपने रुपए मांगे लेकिन युवक टालमटोल करता रहा। पांच दिन पूर्व इस को लेकर अरविंद से युवक का वाद विवाद हो गया था। अरविंद एक गाय खरीदकर अपने घर ला रहे थे। वह जैसे ही गांव में पहुंचे युवक व उसके साथियों ने अरविंद को रास्ते में गाली गलौज करना शुरू कर दिया।
अरविंद ने इसका विरोध किया तो युवक व उसके साथियों ने अरविंद को लाठी-डंडों से मारपीट कर दी। मारपीट में अरविंद चोटिल हो गए। थाने पहुंचकर अरविंद ने युवक व उसके साथियों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने जांचकर कार्यवाही करने का भरोसा दिया।
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