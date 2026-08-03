Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Farrukhabad Kannauj News: पति से झगड़कर आई पत्नी सड़क पर लेटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
Follow us on Google News
share

Farrukhabad Kannauj News: लेट गयी। इससे सड़क पर जाम लग गया। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गयी। घरवालों की सूचना पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची। युवक का कहना था कि उसकी पत्नी आए दिन घर में

Farrukhabad Kannauj News: पति से झगड़कर आई पत्नी सड़क पर लेटी

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद।कादरीगेट थाने के गंगानगर कालोनी में पति से झगड़कर आयी पत्नी सड़क पर लेट गयी। इससे सड़क पर जाम लग गया। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गयी। घरवालों की सूचना पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची। युवक का कहना था कि उसकी पत्नी आए दिन घर में क्लेश करती है। हत्या कराने की धमकी भी दे रही है। सड़क हादसे में अध्यापक घायलजहानगंज। फर्रुखाबाद निवासी परिषदीय विद्यालय के अध्यापक आदेश पाल सड़क हादसे में घायल हो गये। सोमवार को दोपहर एक ई रिक्शा ने बाइक में टक्कर मार दी। ई रिक्शा बाइक पर गिर गया जिससे सहायक अध्यापक घायल हो गये।

उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद बाहर रेफर कर दिया गया है। इनकी तैनाती प्राथमिक विद्यालय कोरीखेड़ा में है।बंदरों ने ईंट गिराई, युवक घायलफर्रुखाबाद।शहर में बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। गंगानगर मोहल्ले में बंदरों ने ईंट गिरा दी जिससे सनी घायल हो गया। सनी मंदिर जाने के लिए बाइक स्टार्ट कर रहा था। इंट सीध्ेो सनी के सिर पर गिरी उसका इलाज कराया जा रहा है।संपर्क मार्ग के निर्माण को लेकर ग्रामीण विरोध पर उतरेअमृतपुर।जटपुरा-करनपुर दत्त संपर्क मार्ग के निमारण को लेकर सोमवार को ग्रामीण विरोध पर उतर आये। पीडब्लूडी ने मिट्टी डालने का काम शुरू किया था कि ग्रामीणों ने इसे रुकवा दिया। जैसे तैसे बातचीत के बाद निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो सका। ट्रैक्टर ट्रालियों से मिट्टी मौके पर पहुंच थी। काम शुरू होते ही ग्रामीणो ने हंगामा कर दिया और ट्रैक्टरों के आगे बैठ गये। नायब तहसीलदार मौके पर पहुचे और ग्रामीणों को समझाया।ई रिक्शा पलटा, आधा दर्जन घायलनवाबगंज।पुठरी मार्ग पर सोमवार तड़के मंदिर में दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा ईिरक्शा पलट गया। इसमें आधा दर्जन सवारियां घायल हो गयीं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गयी। दरअसल एक ट्रैक्टर और ई रिक्शा दोनों पुठरी स्थित शिव मंदिर की ओर से लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे चल रहे ई रिक्शा में टक्कर लग गयी जिससे ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर व ई रिक्शा को कब्जे में लेकर थाने भेज दिया। इलाज के लिए एंबुलेंस से घायलों को अस्पताल भेजा गया।पश्चिम बंगाल पुलिस का साइबर ठगों की तलाश में छापाअमृतपुर।पश्चिम बंगाल पुलिस ने साइबर ठगों की तलाश में कई गांव में छापेमारी की। इस दौरान कई संदिग्ध साइबर ठगों को पकड़ा गया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पश्चिम बंगाल के वर्धमान थाने में 29 जुलाई को साइबर ठगी का एक मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले को लेकर वर्धमान पुलिस यहां पहुंची और कई गांव में संदिग्ध साइबर ठगों की पड़ताल की । टीम के प्रभारी ने बताया कि कई संदिग्धों से पूछताछ करते हुए निगरानी में लिया गया है। बता दें कि क्षेत्र के कई गांव में साइबर ठगों का एक बड़ा नेटवर्क है। अब तक कई लोग पकडे जा चुकेहैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Farrukhabad Kannauj Latest News Crime News Farrukhabad Kannauj News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।