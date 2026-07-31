Farrukhabad Kannauj News: क्रय केंद्रों पर चूहे-बंदरों का डेरा, 522 मीट्रिक टन गेहूं पर संकट का घेरा

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। जिले में गेहूं की खरीद निपटे डेढ़ माह बीत गया है लेकिन इसके बाद भी क्रय केंद्रों से शत प्रतिशत गेहूं का उठान नहीं किया जा सका है। यहां गेहूं अभी भीगा तो नहीं है लेकिन क्रय केंद्रों पर पड़े गेहूं के भरे बोरों को चूहे और बंदर काटकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। गेहूं की खरीद को जिले में 46 क्रय केंद्र बनाए गए थे। इस बार गेहूं का अच्छा उत्पादन होने के कारण क्रय केंद्रों पर 11522.43 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। जिले के क्रय केंद्रों पर 15 जून तक गेहूं की खरीद हुई। लंबे समय तक कई केंद्रों पर खरीदा गया गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा रहा था। इसके बाद जब गेहूं का क्रय केंद्रों से उठान शुरू कराया गया। तो इसमें समय लगना स्वाभाविक था। 46 केंद्रों से एक साथ गेहूं को उठाकर गोदामों में नहीं पहुंचाया जा सकता था इसलिए वाहनों की भी समस्या रही और जब गोदाम पर गेहूं पहुंचा तो यहां उतारने में भी समय अधिक लगा यही कारण रहा कि अभी तक 11 हजार मीट्रिक टन के आसपास गेहूं का उठान किया जा सका है। अभी भी कम ज्यादा लगभग 30 क्रय केंद्रों पर 522 मीट्रिक टन गेहूं अभी भी पड़ा है। क्रय केंद्रों पर पड़े गेहूं के बोरों की देखभाल नहीं होने से इनको चूहे और बंदर फाड़ रहे है इससे गेहूं को नुकसान हो रहा है। डिप्टी आरएमओ रोली सिंह ने बताया फिलहाल जो क्रय केंद्रों पर 500 मीट्रिक टन के आसपास गेहूं शेष रह गया है। यह सुरक्षित स्थानों और कमरों में लगा है। गेहूं का उठान लगातार हो रहा है।