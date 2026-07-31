Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Farrukhabad Kannauj News: क्रय केंद्रों पर चूहे-बंदरों का डेरा, 522 मीट्रिक टन गेहूं पर संकट का घेरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
Follow us on Google News
share

Farrukhabad Kannauj News: । फोटो 5 परिचय - आलू संघ के क्रय केंद्र पर रखे गेहूं के बोरे चूहों ने काटे। फर्रुखाबाद, संवाददाता। जिले में गेहूं की खरीद निपटे डेढ़ माह बीत गया है ल

Farrukhabad Kannauj News: क्रय केंद्रों पर चूहे-बंदरों का डेरा, 522 मीट्रिक टन गेहूं पर संकट का घेरा

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। जिले में गेहूं की खरीद निपटे डेढ़ माह बीत गया है लेकिन इसके बाद भी क्रय केंद्रों से शत प्रतिशत गेहूं का उठान नहीं किया जा सका है। यहां गेहूं अभी भीगा तो नहीं है लेकिन क्रय केंद्रों पर पड़े गेहूं के भरे बोरों को चूहे और बंदर काटकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। गेहूं की खरीद को जिले में 46 क्रय केंद्र बनाए गए थे। इस बार गेहूं का अच्छा उत्पादन होने के कारण क्रय केंद्रों पर 11522.43 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। जिले के क्रय केंद्रों पर 15 जून तक गेहूं की खरीद हुई। लंबे समय तक कई केंद्रों पर खरीदा गया गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा रहा था। इसके बाद जब गेहूं का क्रय केंद्रों से उठान शुरू कराया गया। तो इसमें समय लगना स्वाभाविक था। 46 केंद्रों से एक साथ गेहूं को उठाकर गोदामों में नहीं पहुंचाया जा सकता था इसलिए वाहनों की भी समस्या रही और जब गोदाम पर गेहूं पहुंचा तो यहां उतारने में भी समय अधिक लगा यही कारण रहा कि अभी तक 11 हजार मीट्रिक टन के आसपास गेहूं का उठान किया जा सका है। अभी भी कम ज्यादा लगभग 30 क्रय केंद्रों पर 522 मीट्रिक टन गेहूं अभी भी पड़ा है। क्रय केंद्रों पर पड़े गेहूं के बोरों की देखभाल नहीं होने से इनको चूहे और बंदर फाड़ रहे है इससे गेहूं को नुकसान हो रहा है। डिप्टी आरएमओ रोली सिंह ने बताया फिलहाल जो क्रय केंद्रों पर 500 मीट्रिक टन के आसपास गेहूं शेष रह गया है। यह सुरक्षित स्थानों और कमरों में लगा है। गेहूं का उठान लगातार हो रहा है।

ये भी पढ़ें:Etawah Auraiya News: 10 बोरी भीगने के बाद अलर्ट, क्रय केंद्रों से गोदामों में किया शिफ्ट

सातनपुर के दोनों केंद्रों पर गेहूं

सातनपुर मंडी में यूं तो गेहूं की खरीद को कई केंद्र खोले गए थे। लेकिन अभी यहां आलू संघ के क्रय केंद्र पर 277 बोरा गेहूं पड़ा हुआ है। यहां पर 6600 बोरा गेहूं खरीदा गया था। विपणन शाखा पर अभी तीन सौ मीट्रिक टन गेहूं पड़ा है जिसका उठान किया जाना है।

शुरुआती बारिश में भीगा था गेहूं

जिले में गेहूं खरीद समाप्त होने के बाद कई केंद्रों पर गेहूं रखने की जगह तक नहीं थी। इसलिए ख़रीदा गया गेहूं बाहर खुले आसमान के नीचे लगा दिया गया था। शुरुआत में जब बारिश शुरू हुई तो कई केंद्रों पर खुले आसमान में लगे गेहूं के बोरे बारिश से भीग गए थे। कई केंद्रों पर तिरपाल आदि से गेहूं के बोरे ढके गए थे।

सामान्य प्रश्न

फर्रुखाबाद में गेहूं खरीद के कितने केंद्र बनाए गए थे?
जिले में गेहूं की खरीद के लिए 46 क्रय केंद्र बनाए गए थे।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Farrukhabad Kannauj Latest News Rain Farrukhabad Kannauj News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।