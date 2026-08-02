Farrukhabad Kannauj News: मारपीट मामले में पुलिस से शिकायत
Farrukhabad Kannauj News: नवाबगंज के गांव गंगलऊ में शनिवार रात को एक युवक सौरभ पर उसके मोटरसाइकिल के गिराने को लेकर हमला किया गया। सौरभ के विरोध करने पर, आरोपी युवकों ने उसके और उसके पिता पर लाठी-डंडों से हमला किया। सौरभ के पिता ने थाना पुलिस में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी, और पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।
Farrukhabad Kannauj News: नवाबगंज।थाना क्षेत्र के गांव गंगलऊ निवासी अमित कुमार का पुत्र सौरभ शनिवार रात लगभग साढ़े नौ बजे अपनी मोटरसाइकिल से गांव में ही कोल्डड्रिंक लेने गया था। उसी समय गांव का ही निवासी युवक अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से आया और वहां खड़ी सौरभ की मोटरसाइकिल को गिरा दिया और गालीगलौज करने लगे। गालीगलौज का बिरोध करने पर उक्त लोगों ने लाठी डंडे से मारपीट कर दी। मारपीट की जानकारी होने पर मौके पर पहुचे पिता अमित कुमार को भी मारपीट की। थाना पुलिस को अमित कुमार ने नामजद लोगो के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने जांच कर कार्यवाही का भरोसा दिया।
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