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Farrukhabad Kannauj News: घर में घुसकर दंपति के साथ की मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: मोहम्मदाबाद में एक महिला ने चार लोगों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज कराया। वहीं, फर्रुखाबाद में भी झगड़े की घटनाएं हुई हैं। विभिन्न प्रकरणों में पुलिस जांच कर रही है।

Farrukhabad Kannauj News: घर में घुसकर दंपति के साथ की मारपीट

Farrukhabad Kannauj News: मोहम्मदाबाद। कन्हऊ पटिटया निवासी एक महिला ने शैलेंद्र समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी है। आरोप लगाया कि इन लोगों ने उसके घर में घुसकर उसे और पति के साथ मारपीट की। जान से मारने की धमकी दी। पुलिस अब इसमें जांच कर रही है।

महिला द्वारा रिपोर्ट

वहीं दूसरी ओर से एक महिला ने महेंद्र समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी है। आरोप लगाया कि इन लोगों ने घर में घुसकर उसे और उसकी पुत्री के साथ मारपीट की। जान से मारने की धमकी दी गयी। झगड़ा करने में चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

मारपीट की घटनाएं

शमसाबाद। समेचीपुर चितार निवासी इस्माइल ने नफरुद्दीन समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी है । आरोप लगाया कि इन लोगों ने लाठी डंडो से मारपीट की जान से मारने की धमकी दी। थानाध्यक्ष ने बताया कि शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें कार्रवाई की जाएगी।

मारपीट करने में दस के खिलाफ मुकदमा दर्ज

फर्रुखाबाद। किसानन नगला निवासी शिवम ने सोनू निवासी मसेनी समेत दस लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी है। आरोप लगाया कि इन लोगों ने एकराय होकर उसके साथ झगड़ा किया। जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

लाठी डंडों से हमला

कमालगंज। पिथूपुर में हदिया निवासी अशोक कुमार ने नरेश समेत तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी है। आरोप लगाया कि इन लोगों ने लाठी डंडो से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि दर्ज मुकदमे में जो आरेाप लगे हैं उसको देखकर कार्रवाई की जाएगी।

घर में झगड़ा

जहानगंज। दानमंडी निवासी अनुराग ने दीपक समेत तीन लोगों के खिलाफ घर में घुसकर झगड़ा करने के आरेाप में रिपोर्ट दर्ज करायी है। आरोप लगाया कि इन लोगों ने घर में घुसकर झगड़ा किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस अब पूरे मामले में जांच कर रही है।

बहला फुसलाकर भगा ले जाना

नवाबगंज।एक गांव निवासी ग्रामीण की बेटी को एक क्षेत्र का रहने वाला लकी बहला फुसलाकर भगा ले गया। परिजनों ने काफी खोजबीन की पर कहीं पता नहीं चला। ऐसे में परेशान होकर परिजनों ने थाना पुलिस को जानकारी दी। पिता की सूचना पर पुलिस ने लकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बेटी को तलाशने के लिए पुलिस की टीम प्रयास कर रही है।

चोरी और समस्त घटनाएं

ट्रांसफार्मर से तेल और सामान निकाल ले गये चोर

जहानगंज। हब्बापुर निवासी महेंद्र सिंह के बिजली ट्रांसफार्मर से चोर तेल और अन्य सामान चोरी कर ले गये। घटना को लेकर जब उन्हें पता चला तो आस पास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गये। इसको लेकर थाना पुलिस को जानकारी दी गयी है। अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। पुलिस इसमें जांच कर रही हैं।

खेत में लगी हदें और तार फेंके

फर्रुखाबाद। गंगोली गांव निवासी सोबरन सिंह ने नगला रामकिशन निवासी कुलदीप समेत चार लोगो के खिलाफ मऊदरवाजा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है। आरोप लगाया कि इन लोगो ने उसके भतीजे के साथ झगड़ा किया और जान से मारने की धमकी दी। खेत में लगी तार और हदे फेंक दी। पुलिस इसमें जांच कर रही है।

जान से मारने की धमकी

फर्रुखाबाद। सरह गांव निवासी लालाराम ने अनिल समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी है। आरोप लगाया कि इन लोगों ने उसे व उसके पुत्र के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। जान से मारने की धमकी दी। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें कार्रवाई की जाएगी।

झगड़ा करने में रिपोर्ट दर्ज

जहानगंज।

गदनपुर तुर्रा गांव निवासी जितेंद्र पाठक ने आशीष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी है। आरोप लगाया कि इसके द्वारा पिता और ताऊ के साथ झगड़ा किया गया। जान से मारने की धमकी दी गयाी। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें कार्रवाई की जाएगी।

घर में झगड़ा और मारपीट

मोहम्मदाबाद।कुसमापुर गांव निवासी एक महिला ने हिमांशु के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी है। आरोप लगाया कि इसने घर में घुसकर उसके साथ झगड़ा किया। उसके ससुर से मारपीट की। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपों को देखते हुये जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

तमंचा समेत गिरफ्तारी

फर्रुखाबाद।मऊदरवाजा थाने में तैनात उपनिरीक्षक विनीत कुमार ने पठान निवासी बाबरपुर को एक तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है कि तमंचा कहां से लेकर आया था।

जुआ खेलते चार को किया गिरफ्तार

फर्रुखाबाद।फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस की टीम ने लालजीत निवासी नेकपुर चौरासी समेत चार लोगोंं को जुआ खेलते गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से नगदी और ताश की गड्डी बरामद की यगी है। दरोगा मूलेंद्र सिंह ने जुआ अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया है।

अमानत में ख्यानत करने पर दर्ज कराया मुकदमा

फर्रुखाबाद।लोको रोड भोलेपुर निवासी अंकुश ने प्रताप सिंह निवासी अपर दुर्गा कालोनी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप लगाया कि इसके द्वारा 4 लाख रुपये उधार लेकर अमानत में ख्यानत किया गया। रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। फतेहगढ़ कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि जो कोर्ट का निर्देश था उस आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कन्हऊ पटिटया निवासी महिला ने किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी है?
महिला ने शैलेंद्र समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी है।
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