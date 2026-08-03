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Farrukhabad Kannauj News: गिरने से दो लोग घायल, हालत गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: कायमगंज में, गांव पपड़ी का सात वर्षीय आजान और गांव गढी का मुजम्मिल ऊंचाई से गिरकर गंभीर घायल हो गए। धमाके की आवाज सुन परिजनों ने दोनों को सीएचसी लाया, जहां आजान को जारी हालत में लोहिया अस्पताल रेफर किया गया।

Farrukhabad Kannauj News: गिरने से दो लोग घायल, हालत गंभीर

Farrukhabad Kannauj News: कायमगंज।अलग-अलग स्थानों पर क्षेत्र के गांव पपड़ी निवासी समी अहमद का सात वर्षीय पुत्र आजान व नगर से सटे गांव गढ़ी निवासी मुजम्मिल ऊंचाई से गिरकर गंभीर घायल हो गए। धमाके की आवाज सुन परिजन उधर दौड़े और गंभीर हालत में सीएचसी लाये। जहां प्राथमिक इलाज के बाद आजान की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे उसे लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया।

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