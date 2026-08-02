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Farrukhabad Kannauj News: ट्रेन से कटकर युवक की मौत, शिनाख्त के प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: ट्रेन से कटकर युवक की मौत, शिनाख्त के प्रयास आस पास के लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मर्चरी के लिए भिजवा दिया गया ह

ट्रेन से कटकर युवक की मौत, शिनाख्त के प्रयास
ट्रेन से कटकर युवक की मौत, शिनाख्त के प्रयास

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद।कानपुर जा रही कासगंज पैसेंजर से शाम को एक युवक की कटकर मौत हो गयी। आस पास के लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी के लिए भिजवा दिया गया है। युवक की पहचान नहीं हो सकी है। इसको लेकर पुलिस आस पास क्षेत्र के लोगों से जानकारी कर रही है। शाम को कासगंज पैसेंजर कानपुर की ओर जा रही थी। जिला जेल से स्टेशन की तरफ क्रासिंग पर एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गयी। उसका सिर क्षत विक्षत हो गया। फतेहगढ़ कोतवाल ने बताया कि युवक की पहचान करायी जा रही है।

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