Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Farrukhabad Kannauj News: दूध में मक्खी गिरने पर पिता ने डांटा तो बेटी ने दे दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
Follow us on Google News
share

Farrukhabad Kannauj News: मोहम्मदाबाद में 19 वर्षीय युवती शेफाली ने पिता की डांट से क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस और फारेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच की। मृतका के पिता ने मामला हत्या का बताया, जबकि बहन ने डांटने की बात बताई।

Farrukhabad Kannauj News: दूध में मक्खी गिरने पर पिता ने डांटा तो बेटी ने दे दी जान

Farrukhabad Kannauj News: मोहम्मदाबाद, संवाददाता।अवंती बाई नगर में शनिवार की सुबह पिता की डांट से क्षुब्ध होकर एक 19 वर्षीय युवती ने कमरे में दुपट्टे के सहारे फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पर पुलिस और फारेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच की। साक्ष्य एकत्र किए गए।

मृतका के परिवार का विवरण

अवंतीबाई नगर के श्रीराम की 19 वर्षीय बेटी शेफाली ने सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच कमरे की छत के कुंडे में दुपट्टा का फंदा बनाकर लटककर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता ने दोपहर करीब 1:40 बजे डायल 112 को सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक आमोद कुमार Singh पुलिस बल के साथ मौके पर पहुचे। क्षेत्राधिकारी अजय वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार ने भी निरीक्षण किया। फारेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाये। दरोगा अखिलेश ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

घटना का कारण

परिजनों के मुताबिक़ सुबह दूध में मक्खी गिर जाने की बात पर पिता ने शेफाली को डांट दिया था इसके बाद पिता दूध बेचने डेयरी पर चले गये। जबकि मां भी काम करने को चली गयीं। घर में केवल छोटी बहन सोनाली थी। बहन की चीख पुकार सुनकर बाहर बैठे मौसा राधेश्याम और चारा काटने आये शिवाजी नगर के बबलू पठान मौके पर पहुंचे। राधेश्याम ने युवती को संभाला जबकि सोनाली ने उसके गले से फंदा खोला। इसके बाद दूसरे कमरे में तख्त पर लिटाकर डॉक्टर को बुलाया जहाँ डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। दरअसल डायल 112 पुलिस को सूचना दी गयी थी कि एक युवती की हत्या कर दी गयी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव बरामदे में पड़ा पाया गया। पिता इस दौरान कई लोगों के नाम लेकर हत्या का आरोप लगा रहे थे। जबकि मृतका की छोटी बहन ने पिता के डांटने की बात बतायी।

प्रश्नोत्तर

इस घटना की मुख्य वजह क्या थी?
घटना का कारण सुबह दूध में मक्खी गिर जाने पर पिता द्वारा शेफाली को डांटना था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Farrukhabad Kannauj Latest News Crime News Suicide अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।