Farrukhabad Kannauj News: दूध में मक्खी गिरने पर पिता ने डांटा तो बेटी ने दे दी जान

Farrukhabad Kannauj News: मोहम्मदाबाद, संवाददाता।अवंती बाई नगर में शनिवार की सुबह पिता की डांट से क्षुब्ध होकर एक 19 वर्षीय युवती ने कमरे में दुपट्टे के सहारे फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पर पुलिस और फारेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच की। साक्ष्य एकत्र किए गए।

अवंतीबाई नगर के श्रीराम की 19 वर्षीय बेटी शेफाली ने सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच कमरे की छत के कुंडे में दुपट्टा का फंदा बनाकर लटककर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता ने दोपहर करीब 1:40 बजे डायल 112 को सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक आमोद कुमार Singh पुलिस बल के साथ मौके पर पहुचे। क्षेत्राधिकारी अजय वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार ने भी निरीक्षण किया। फारेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाये। दरोगा अखिलेश ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

घटना का कारण

परिजनों के मुताबिक़ सुबह दूध में मक्खी गिर जाने की बात पर पिता ने शेफाली को डांट दिया था इसके बाद पिता दूध बेचने डेयरी पर चले गये। जबकि मां भी काम करने को चली गयीं। घर में केवल छोटी बहन सोनाली थी। बहन की चीख पुकार सुनकर बाहर बैठे मौसा राधेश्याम और चारा काटने आये शिवाजी नगर के बबलू पठान मौके पर पहुंचे। राधेश्याम ने युवती को संभाला जबकि सोनाली ने उसके गले से फंदा खोला। इसके बाद दूसरे कमरे में तख्त पर लिटाकर डॉक्टर को बुलाया जहाँ डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। दरअसल डायल 112 पुलिस को सूचना दी गयी थी कि एक युवती की हत्या कर दी गयी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव बरामदे में पड़ा पाया गया। पिता इस दौरान कई लोगों के नाम लेकर हत्या का आरोप लगा रहे थे। जबकि मृतका की छोटी बहन ने पिता के डांटने की बात बतायी।