Farrukhabad Kannauj News: घर में फंदे से लटका मिला छात्रा का शव

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। राजेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बदनपुर में 18 वर्षीय छात्रा का शव घर के कमरे में पंखे से लटका मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही यूपी-112 पीआरवी और थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया और साक्ष्य एकत्र किए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज गया। पुलिस के अनुसार 29 जुलाई को यूपी-112 पर सूचना मिली कि बदनपुर गांव में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही पीआरवी और थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मृतका 18 वर्षीय नैंसी, पुत्री धनपाल, निवासी ग्राम बदनपुर थी।

वह कक्षा 12 की छात्रा थी। प्रारंभिक पूछताछ में परिजनों ने पुलिस को बताया कि नैंसी मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और उसे समय-समय पर दिमागी दौरे पड़ते थे। उसका उपचार भी चल रहा था। घटना के समय परिवार के सभी सदस्य घर की छत पर मौजूद थे। इसी दौरान छात्रा लघुशंका जाने की बात कहकर नीचे आई और कमरे में जाकर पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। कुछ देर बाद जब परिजन नीचे पहुंचे तो वह फंदे से लटकी मिली। आनन-फानन में उसे नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पर पुलिस ने फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष नागेंद्र िसंह का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।